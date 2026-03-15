River Plate apunta a un delantero de Europa para reforzar su ataque

Eduardo Coudet, el nuevo técnico del club, ya tiene en mente su primer mercado de pases y ha identificado a un atacante como objetivo principal para fortalecer la plantilla.

Tras un buen debut al mando de River Plate, Eduardo "Chacho" Coudet ya está planificando el futuro inmediato del equipo, con especial atención en el mercado de pases de invierno. El nuevo entrenador busca incorporar jugadores de su elección, y el nombre que resuena con más fuerza es el de Giovanni Simeone, hijo del histórico entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Coudet habría solicitado a la dirigencia del "Millonario" que se concentre en la contratación de un centrodelantero de jerarquía, y el "Cholito" es el candidato predilecto para ocupar esa posición.

Coudet fue presentado esta semana con River Plate | AP

Confirman interés de River

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes europeo, corroboró el interés desde el viejo continente. Simeone, quien actualmente milita en el Torino, deberá regresar al Napoli a mitad de año, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028. Esto implica que River Plate deberá negociar directamente con la institución del sur de Italia.

“River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano (europeo). Ha marcado 7 goles y dado una asistencia en una temporada difícil para el Torino, y el nuevo entrenador, Coudet, considera a Cholito una prioridad absoluta”, comunicó el periodista.

River Plate está interesado en el delantero de Torino, Gio Simeone | AP

El pasado de Simeone por River

Después de una etapa formativa en el Rayo Majadahonda de España, Simeone se unió a las divisiones inferiores de River Plate, donde finalmente hizo su debut profesional. Un exitoso paso a préstamo por Banfield captó la atención del Genoa, que desembolsó 5 millones de dólares por su ficha. Desde su llegada a Italia, ha vestido las camisetas del Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y, actualmente, el Torino.

Durante su primera etapa en el club millonario, entre su debut en 2013 y su partida a Italia en 2016 (interrumpida por su cesión a Banfield), Gio Simeone jugó 33 partidos con la camiseta de River, en los que marcó 4 goles y repartió 3 asistencias.

Gio Simeone lleva 10 años en el futbol italiano | AP