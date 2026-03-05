Chacho Coudet hace un 'Gago' y abandona a Alavés para fichar por River Plate

El técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Su partida del Deportivo Alavés para tomar las riendas de River Plate ha provocado una fuerte reacción en España, donde se le acusa de abandonar el proyecto a solo 12 jornadas del final de la temporada.

En Argentina, no es inusual que un entrenador priorice una oferta de gigantes como River Plate o Boca Juniors, incluso si ello implica romper un contrato vigente. Sucedió con Fernando Gago cuando dejó a las Chivas, y ahora la historia se repite con Coudet.

Coudet fue presentado esta semana con River Plate | AP

El nombre del "Chacho" comenzó a sonar con fuerza la semana pasada como el principal candidato para suceder a Marcelo Gallardo. En la lista de posibles reemplazos también figuraban Hernán Crespo, Santiago Solari y Gabriel Milito, aunque este último fue descartado tempranamente.

La noticia del interés del club "Millonario" encendió las alarmas en Vitoria. El Alavés se encuentra en una situación delicada, luchando por mantenerse en LaLiga, y la pérdida de su entrenador en la recta final de la campaña supone un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Eduardo Coudet como técnico de Xolos de Tijuana | MEXSPORT

Aplica un 'Fernando Gago'

El 26 de febrero Coudet públicamente negó cualquier negociación con el conjunto millonario. "Juro por mis cuatro hijos que nadie de River Plate se ha comunicado conmigo ni con mis representantes. Es mentira", declaró Coudet antes del partido contra el Levante UD.

Sin embargo, seis días más tarde fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de River Plate comentando, "Estoy muy contento de que se haya dado esto y solo hay que empezar a trabajar. Comienza un lindo camino con mucha ilusión", sin comentar su complicada salida de Alavés.

🚨 COUDET 🗣:

Juro por mis hijos que nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante pic.twitter.com/ARPM9nei5T — Ale Bertini (@abertini1) February 26, 2026

Estas palabras recuerdan inevitablemente a las de Fernando Gago, quien, en la víspera de un Clásico Tapatío, también negó tener contactos con Boca Juniors. El 5 de octubre negó en una conferencia de prensa un acercamiento de los argentinos: “Lo voy a dejar claro, no tuve nada, ni una oferta, contacto, ni yo, ni gente de mi entorno, es algo que no sé de dónde salió y no corresponde de mi parte”.

10 días más tarde, el entrenador argentino fue presentado oficialmente como entrenador de los Xeneize, por lo que sus palabras fueron muy criticadas.

Fernando Gago, exentrenador de Chivas | IMAGO7

Un historial de salidas abruptas

Para Coudet, dirigir a River Plate significa volver a un banquillo de máxima exigencia en su país. Sin embargo, este episodio deja una herida abierta en España, donde se cuestiona su compromiso, recordando que no es la primera vez que abandona un proyecto a mitad de temporada.