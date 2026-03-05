Tren Ligero tendrá cambios en su servicio por obras de rehabilitación: checa horarios y días

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se realizarán modificaciones en el servicio del Tren Ligero debido a trabajos de rehabilitación en la línea que conecta Tasqueña con Xochimilco.

Las adecuaciones comenzarán a partir del sábado 7 de marzo, cuando se llevarán a cabo labores de mantenimiento y modernización en la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos de rehabilitación son en la línea que conecta Tasqueña con Xochimilco / Especial

De acuerdo con el organismo, las obras contemplan el tendido de cableado, instalación de equipos para el sistema de regulación y control ferroviario, además de distintos trabajos de mantenimiento en estaciones del tramo que va de Tasqueña al Estadio Azteca.

Para evitar afectaciones mayores a los usuarios, el STE informó que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará apoyo con unidades que permitirán continuar los traslados durante los horarios en que el servicio ferroviario tenga ajustes.

Las obras contemplan el tendido de cableado, instalación de equipos para el sistema de regulación y control ferroviario / Especial

Así funcionará el servicio durante las obras

Las autoridades detallaron que el horario del Tren Ligero operará de la siguiente manera mientras se realizan los trabajos:

De lunes a viernes: el servicio concluirá a las 22:00 horas . A partir de esa hora habrá unidades de RTP y trolebuses que cubrirán el trayecto de Tasqueña a Xochimilco .

Sábados: de 06:00 a 22:00 horas operará servicio de apoyo de RTP de Tasqueña a Estadio Azteca , mientras que de Estadio Azteca a Xochimilco el traslado continuará en Tren Ligero .

Domingos: de 07:00 a 22:00 horas se aplicará el mismo esquema: RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y Tren Ligero de Estadio Azteca a Xochimilco .

Fines de semana después de las 22:00 horas: el servicio del Tren Ligero se suspenderá completamente y el traslado se realizará únicamente mediante transporte de apoyo de Tasqueña a Xochimilco.

El objetivo de estas modificaciones es permitir que se realicen los trabajos técnicos necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema y ofrecer un servicio más eficiente y seguro para los usuarios.