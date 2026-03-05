Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tren Ligero tendrá cambios en su servicio por obras de rehabilitación: checa horarios y días

El tramo afectado es de Tasqueña al Estadio Azteca / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:32 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ajustarán horarios y habrá transporte de apoyo para usuarios a partir de marzo

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se realizarán modificaciones en el servicio del Tren Ligero debido a trabajos de rehabilitación en la línea que conecta Tasqueña con Xochimilco.

Las adecuaciones comenzarán a partir del sábado 7 de marzo, cuando se llevarán a cabo labores de mantenimiento y modernización en la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos de rehabilitación son en la línea que conecta Tasqueña con Xochimilco / Especial

De acuerdo con el organismo, las obras contemplan el tendido de cableado, instalación de equipos para el sistema de regulación y control ferroviario, además de distintos trabajos de mantenimiento en estaciones del tramo que va de Tasqueña al Estadio Azteca.

Para evitar afectaciones mayores a los usuarios, el STE informó que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará apoyo con unidades que permitirán continuar los traslados durante los horarios en que el servicio ferroviario tenga ajustes.

Las obras contemplan el tendido de cableado, instalación de equipos para el sistema de regulación y control ferroviario / Especial

Así funcionará el servicio durante las obras

Las autoridades detallaron que el horario del Tren Ligero operará de la siguiente manera mientras se realizan los trabajos:

  • De lunes a viernes: el servicio concluirá a las 22:00 horas. A partir de esa hora habrá unidades de RTP y trolebuses que cubrirán el trayecto de Tasqueña a Xochimilco.

  • Sábados: de 06:00 a 22:00 horas operará servicio de apoyo de RTP de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras que de Estadio Azteca a Xochimilco el traslado continuará en Tren Ligero.

  • Domingos: de 07:00 a 22:00 horas se aplicará el mismo esquema: RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y Tren Ligero de Estadio Azteca a Xochimilco.

  • Fines de semana después de las 22:00 horas: el servicio del Tren Ligero se suspenderá completamente y el traslado se realizará únicamente mediante transporte de apoyo de Tasqueña a Xochimilco.

El objetivo de estas modificaciones es permitir que se realicen los trabajos técnicos necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema y ofrecer un servicio más eficiente y seguro para los usuarios.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará apoyo con unidades / Especial
Últimos videos
Lo Último
21:24 Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
21:05 ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
20:56 VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
20:46 Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
20:22 Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
20:16 ¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
20:16 Neymar bromea sobre un mural con su rostro en un bar de Santos
19:44 México cae ante los Dodgers en su último partido de preparación
19:32 Tren Ligero tendrá cambios en su servicio por obras de rehabilitación: checa horarios y días
19:25 Ángel Malagón genera polémica al celebrar su cumpleaños 29
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Futbol
04/03/2026
Rayados gole a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo
Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Futbol
04/03/2026
¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Contra
04/03/2026
VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Empelotados
04/03/2026
Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
Contra
04/03/2026
Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor
Empelotados
04/03/2026
¿Nuevo romance? Pollo Briseño 'mando besos' a Miroslava Montemayor