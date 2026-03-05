Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Claudia Cid agradece a Miguel Layún por pagar gran parte de la su cirugía de rodilla

Claudia Cid y Miguel Layún I IMAGO7 / IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:46 - 04 marzo 2026
La futbolista dedico unas palabras para el ex jugador del América tras su noble gesto hacia ella

La futbolista mexicana Claudia Cid, quien sufrió una grave lesión de rodilla mientras jugaba para el KFF Vllaznia Shkodër en Albania, agradeció públicamente a Miguel Layún por cubrir los gastos de su cirugía. Cid había sido abandonada por su club desde que se lesionó en diciembre, enfrentándose a una ruptura de ligamento cruzado y menisco sin apoyo.

Claudia Cid en partido con León en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Claudia Cid en partido con León en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

El benefactor resultó ser Miguel Layún. Según palabras de la propia jugadora, el exseleccionado nacional mostró una enorme generosidad al costear la totalidad de su operación sin pedir nada a cambio, permitiéndole así tratar su rodilla.

En un video publicado en sus redes sociales, Cid expresó su gratitud: «Hay personas que cambian tu historia. Hace unas semanas compartí mi situación, mi lesión de ligamento cruzado, la cirugía y la incertidumbre, pero algo que no esperaba pasó. Miguel Layún se puso en contacto conmigo a través de X, muy amablemente me escribió y me ofreció hacerse cargo de los principales cargos de la cirugía, sin reflectores, sin condiciones, simplemente como un gesto de apoyo».

Claudia Cid en Liga M con Xolos I IMAGO7

Además del apoyo financiero, Claudia señaló que Layún la puso en contacto con el doctor Gerardo Meraz, quien se ofreció a realizar la intervención quirúrgica de manera gratuita.

"Hoy quiero agradecer públicamente a Miguel Layún por el apoyo brindado en mi proceso de cirugía.
También me recomendó al doctor Gerardo Meraz, quien ofreció sus servicios sin ningún costo. La cirugía implica muchos gastos (honorarios, asistentes, materiales, hospital), pero gracias a ellos hoy puedo operarme con tranquilidad", manifestó la futbolista. Agradeció también al doctor Francisco Marbán, quien supervisará su rehabilitación en Puebla.

Finalmente, Claudia Cid confirmó que la rifa que organizó para recaudar fondos fue un éxito. Todos los boletos se vendieron y el dinero obtenido se destinará a cubrir los costos de su proceso de rehabilitación.

Miguel Layún multicampeón con América | MEXSPORT
