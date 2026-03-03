Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Kim Shantal lanza candente mensaje a Lupita Villalobos previo a pelea en Supernova

Villalobos vs Shantal l CAPTURA
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:13 - 03 marzo 2026
La influencer habló en exclusiva con RÉCORD

El reloj avanza y cada vez falta menos para Supernova Strikers 2, evento en el que la influencer Kim Shantal cambiará los realities por los guantes para enfrentar a Lupita Villalobos en una de las peleas que más expectativa ha generado en esta edición.

“Lupita, nos vemos en el ring. Deja de hablar tanto porque te va a dar vergüenza cuando termine la pelea”, lanzó la exintegrante de Badabun en entrevista exclusiva con RÉCORD, calentando aún más el combate ante una de “Las Alucines”.

Kim Shantal l CAPTURA

A sus 30 años, Shantal asume el reto tras una carrera en redes sociales, baile y realities, donde incluso protagonizó polémicos enfrentamientos. Sin embargo, asegura que esta vez será distinto.

“Algo que me deja tranquila es que va a ser con careta. Yo vengo de realities turbios donde te agarraban de la nada y te empezaban a golpear”, confesó.

Para encarar el desafío con seriedad, se integró a un equipo profesional bajo la guía del ex campeón mundial Isaac 'El Tortas' Bustos, con el objetivo de aprender técnica y respetar el deporte.

“Esto es sumamente profesional. Lo voy a hacer de la manera más respetuosa posible. Estoy aprendiendo muy bien para rendirle honor a este deporte y que no vean lo que suelen ver en televisión”, afirmó.

Lupita Villalobos l CAPTURA

¿Preocupada para la nariz?

Eso sí, hay algo que le inquieta: su nariz. Shantal reveló que se ha sometido a multiples rinoplastias y no le gustaría sufrir un golpe que la afecte, aunque dejó claro que eso no frenará sus intenciones.

“Algo que me pesa es perder esta nariz, porque ya llevo tres rinoplastias, pero chinguesu, lo que tenga que pasar, que pase”, dijo sin titubeos.

Kim Shantal no sabía de que se trataba La Granja VIP / Redes Sociales

La influencer reiteró que buscará “quitarle lo alucin” a Villalobos con un nocaut, luego de las declaraciones que su rival ha hecho en su contra.

“Se lo dije desde el primer día: le vamos a quitar lo alucin. Anda muy habladora, diciendo que me va a doblar con un golpe al hígado. Yo le dije: yo te voy a noquear. No me voy a cansar mucho, voy a llegar a noquearte”, sentenció.

¿Hay amistad?

Finalmente, dejó claro que ha mantenido distancia total de su contrincante y que no busca ningún tipo de relación cordial antes del combate.

“Yo no quiero comunicarme con ella, porque quiero entrar a matar al ring. No eres mi amiga, no te conozco, voy a tirar golpes”, concluyó.

