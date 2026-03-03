Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

La posible sucesión ha generado atención internacional en medio de tensiones regionales./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:36 - 03 marzo 2026
Medios internacionales, entre ellos The New York Post, señalan que Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Jamenei, sería el presunto sucesor al cargo de líder supremo de Irán

La sucesión en Irán ha generado una ola de especulaciones luego de que diversos medios internacionales comenzaran a señalar posibles cambios en la cúpula del poder. Según la fuente de The New York Post, el nombre de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo Ali Jamenei, ha surgido como presunto sucesor dentro de la estructura política iraní.

Aunque no existe un anuncio oficial por parte de las autoridades de la República Islámica, el medio estadounidense apunta que Mojtaba estaría consolidando apoyos dentro de los círculos de poder religioso y militar, particularmente en sectores vinculados con la Guardia Revolucionaria.

Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Jamenei, es señalado por The New York Post como presunto sucesor./ AP

La figura del líder supremo en Irán es clave, ya que concentra amplias facultades sobre las fuerzas armadas, la política exterior y las decisiones estratégicas del país. Por ello, cualquier señal sobre una posible sucesión genera atención internacional inmediata.

¿Quién es Mojtaba Khamenei y por qué suena como sucesor?

Mojtaba Khamenei es uno de los hijos del actual ayatolá Ali Jamenei y ha mantenido un perfil relativamente discreto en comparación con otras figuras públicas del régimen. Sin embargo, analistas han señalado que desde hace años mantiene influencia en círculos religiosos y políticos.

De acuerdo con lo publicado por The New York Post, su nombre habría sido mencionado como opción para asumir el liderazgo supremo en caso de una transición formal. No obstante, el proceso institucional en Irán establece que la Asamblea de Expertos es la encargada de designar al líder supremo, por lo que cualquier nombramiento debe pasar por ese órgano.

Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Jamenei, es señalado por The New York Post como presunto sucesor./ X

¿Cómo se elige al líder supremo en Irán?

La Constitución iraní determina que el líder supremo debe ser seleccionado por la Asamblea de Expertos, un cuerpo compuesto por clérigos de alto rango. Este grupo evalúa a los posibles candidatos y toma la decisión final en caso de vacante o fallecimiento del titular.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente un cambio en el liderazgo. Las versiones difundidas por medios internacionales se mantienen en el terreno de la especulación política y el análisis.

La eventual designación de Mojtaba Khamenei tendría implicaciones significativas tanto en la política interna iraní como en sus relaciones con Occidente y Medio Oriente. El proceso de sucesión es seguido de cerca por gobiernos y analistas internacionales debido al peso estratégico de Irán en la región.

La Asamblea de Expertos es el órgano encargado de designar al líder supremo./ AP
