Contra

¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso

La red social Facebook presentó fallas que impidieron cargar contenido y actualizar el feed. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:47 - 03 marzo 2026
Usuarios de todo el mundo informan que Facebook presenta fallas este martes, dificultando iniciar sesión, cargar contenido y usar funciones habituales de la red social.

Este 3 de marzo de 2026, la popular plataforma Facebook, propiedad de Meta, presentó fallas a nivel global que afectaron el acceso de miles de usuarios en diferentes países, incluyendo dificultades para iniciar sesión, navegar por la red social y publicar contenidos, según reportes de servicios de monitoreo y usuarios en tiempo real.

Usuarios reportaron problemas para acceder a Facebook durante gran parte del día. / iStock

¿Qué está pasando con Facebook?

Desde aproximadamente las 15:00 horas (tiempo de México), usuarios comenzaron a reportar interrupciones en el servicio de Facebook, tanto en la versión web como en la aplicación móvil.

Principales problemas observados

  • Inicio de sesión dificultoso: muchos usuarios no pudieron acceder a sus cuentas.

  • Carga de contenido interrumpida: publicaciones y actualizaciones tardaban en aparecer o no se procesaban.

  • Errores en la plataforma: mensajes como “Cuenta temporalmente no disponible” aparecieron al intentar navegar.

  • Impacto en herramientas de negocio: se reportaron fallas también en Meta Business Suite, afectando administración de páginas y anuncios.

Las fallas en Facebook afectaron tanto la versión web como la aplicación móvil. / iStock

De acuerdo con Downdetector, un servicio que monitorea interrupciones de plataformas digitales, se registraron más de 10 000 reportes de problemas alrededor de las 17:30 horas (ET), lo que indica que usuarios enfrentaron fallas significativas en la red social.

Problemas de acceso a Facebook se observaron simultáneamente en múltiples países. / iStock

A diferencia de otras caídas aisladas, esta falla se ha reportado de manera global, afectando tanto cuentas personales como herramientas empresariales de Facebook.

Miles de usuarios compartieron mensajes sobre la caída de Facebook en redes alternas. / iStock
