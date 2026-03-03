Verificación de edad requerida
¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
Este 3 de marzo de 2026, la popular plataforma Facebook, propiedad de Meta, presentó fallas a nivel global que afectaron el acceso de miles de usuarios en diferentes países, incluyendo dificultades para iniciar sesión, navegar por la red social y publicar contenidos, según reportes de servicios de monitoreo y usuarios en tiempo real.
¿Qué está pasando con Facebook?
Desde aproximadamente las 15:00 horas (tiempo de México), usuarios comenzaron a reportar interrupciones en el servicio de Facebook, tanto en la versión web como en la aplicación móvil.
Principales problemas observados
Inicio de sesión dificultoso: muchos usuarios no pudieron acceder a sus cuentas.
Carga de contenido interrumpida: publicaciones y actualizaciones tardaban en aparecer o no se procesaban.
Errores en la plataforma: mensajes como “Cuenta temporalmente no disponible” aparecieron al intentar navegar.
Impacto en herramientas de negocio: se reportaron fallas también en Meta Business Suite, afectando administración de páginas y anuncios.
De acuerdo con Downdetector, un servicio que monitorea interrupciones de plataformas digitales, se registraron más de 10 000 reportes de problemas alrededor de las 17:30 horas (ET), lo que indica que usuarios enfrentaron fallas significativas en la red social.
A diferencia de otras caídas aisladas, esta falla se ha reportado de manera global, afectando tanto cuentas personales como herramientas empresariales de Facebook.