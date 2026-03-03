Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer y cancela compromisos
El rey del terror habló. Bruce Campbell, leyenda viviente del cine gore y protagonista de la saga Evil Dead, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer.
El actor de 67 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia con un mensaje largo, directo y, fiel a su estilo, cargado de humor ácido.
“Cuando alguien tiene un problema de salud, suele referirse a ello como una ‘oportunidad’, estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Pido disculpas si esto es impactante; para mí también lo fue”, escribió.
Sin detalles del cáncer
Aunque no detalló el tipo de cáncer que padece, explicó que decidió hacerlo público por razones laborales, ya que tendrá que modificar su agenda y cancelar actividades.
“Publico esto porque algunas cosas tendrán que cambiar: apariciones y convenciones, y el trabajo deberán quedar en segundo plano frente al tratamiento”, agregó.
No se despide… promete volver
Lejos de sonar derrotado, Campbell dejó claro que piensa pelear. Con el carácter irreverente que lo convirtió en ícono del género, aseguró que no piensa rendirse.
“No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato".
La reacción no tardó en llegar. Sus redes se inundaron de mensajes de apoyo de fans que crecieron viendo a Ash Williams enfrentarse a demonios con motosierra en mano.
"Te mandamos todo el amor del mundo. Tienes los mejores fans porque tú eres el mejor", "El cáncer no tiene ninguna oportunidad", "Muéstrale al cáncer quien manda. Salve al Rey", "Te amamos", "Tú puedes, Bruce", se lee entre miles de comentarios.
Un ícono del terror
Bruce Campbell es mundialmente reconocido por interpretar a Ash Williams en Evil Dead, además de participar en cintas como El ejército de las tinieblas, Maniac Cop y Apocalipsis. Su estilo sarcástico, carisma y presencia lo convirtieron en figura de culto dentro del cine de terror.
Ahora enfrenta su batalla más personal… y promete hacerlo como siempre: de pie