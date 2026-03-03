Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer y cancela compromisos

El histrión deja en claro que lo laboral quedará en segundo plano en lo que cumple su tratamiento / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:06 - 03 marzo 2026
El protagonista de Evil Dead se hizo famoso por su papeles dentro del cine de terror de Estados Unidos

El rey del terror habló. Bruce Campbell, leyenda viviente del cine gore y protagonista de la saga Evil Dead, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer.

El actor de 67 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia con un mensaje largo, directo y, fiel a su estilo, cargado de humor ácido.

“Cuando alguien tiene un problema de salud, suele referirse a ello como una ‘oportunidad’, estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Pido disculpas si esto es impactante; para mí también lo fue”, escribió.
Bruce Campbell llegó a la fama tras protagonizar la saga Evil Dead / Especial

Sin detalles del cáncer 

Aunque no detalló el tipo de cáncer que padece, explicó que decidió hacerlo público por razones laborales, ya que tendrá que modificar su agenda y cancelar actividades.

“Publico esto porque algunas cosas tendrán que cambiar: apariciones y convenciones, y el trabajo deberán quedar en segundo plano frente al tratamiento”, agregó.

No se despide… promete volver

Lejos de sonar derrotado, Campbell dejó claro que piensa pelear. Con el carácter irreverente que lo convirtió en ícono del género, aseguró que no piensa rendirse.

El actor no explicó qué tipo de cáncer está enfrentando / Especial

“No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato".

La reacción no tardó en llegar. Sus redes se inundaron de mensajes de apoyo de fans que crecieron viendo a Ash Williams enfrentarse a demonios con motosierra en mano.

"Te mandamos todo el amor del mundo. Tienes los mejores fans porque tú eres el mejor", "El cáncer no tiene ninguna oportunidad", "Muéstrale al cáncer quien manda. Salve al Rey", "Te amamos", "Tú puedes, Bruce", se lee entre miles de comentarios.

Bruce Campbell es una leyenda viviente del cine gore / Especial

Un ícono del terror

Bruce Campbell es mundialmente reconocido por interpretar a Ash Williams en Evil Dead, además de participar en cintas como El ejército de las tinieblas, Maniac Cop y Apocalipsis. Su estilo sarcástico, carisma y presencia lo convirtieron en figura de culto dentro del cine de terror.

Ahora enfrenta su batalla más personal… y promete hacerlo como siempre: de pie

