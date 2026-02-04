¿Cuáles son los cánceres más mortales en México? Datos oficiales del INEGI
El cáncer se mantiene como una de las principales causas de muerte en México, junto con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el INEGI presentó datos detallados sobre los tipos de tumores que registran mayor mortalidad en el país, revelando patrones importantes por edades y por género.
¿Qué tipos de cáncer causan más muertes en México?
Según los datos oficiales:
Entre jóvenes y adultos jóvenes
Las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres.
En mujeres adultas
De 30 a 59 años, el cáncer de mama es el que más muertes provoca, seguido por los cánceres de cuello uterino y ovario.
En mujeres de 60 años o más, el cáncer de mama también encabeza las defunciones, seguido por tumores malignos del hígado e intestino grueso (colon).
En hombres adultos
En hombres de 30 a 59 años, el cáncer del colon es el más letal.
Para quienes tienen 60 años o más, el de próstata es el que causa más muertes por tumores malignos.
¿Cómo se distribuye la mortalidad por cáncer en México?
El INEGI también reporta que la tasa de mortalidad por tumores malignos fue de 73.1 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2024, reflejando la importancia de esta enfermedad en la salud pública nacional.
Además, algunas entidades del país registran tasas más altas de muertes por cáncer. Por ejemplo, estados como Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Colima tienen tasas superiores a la media nacional.