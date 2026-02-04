¿Cuáles son los cánceres más mortales en México? Datos oficiales del INEGI

El cáncer se mantiene como una de las principales causas de muerte en México, junto con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer , el INEGI presentó datos detallados sobre los tipos de tumores que registran mayor mortalidad en el país, revelando patrones importantes por edades y por género.

Las cifras oficiales muestran que la mortalidad por cáncer varía según la edad y el sexo. / iStock

Las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años , tanto en hombres como en mujeres.

Las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años. / iStock

En mujeres de 60 años o más , el cáncer de mama también encabeza las defunciones, seguido por tumores malignos del hígado e intestino grueso (colon) .

De 30 a 59 años , el cáncer de mama es el que más muertes provoca, seguido por los cánceres de cuello uterino y ovario .

El cáncer de mama es el más letal en mujeres adultas en México, según el INEGI. / iStock

Para quienes tienen 60 años o más , el de próstata es el que causa más muertes por tumores malignos.

En hombres de 30 a 59 años , el cáncer del colon es el más letal.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más letal en hombres mayores de 60 años en México. / iStock

El INEGI también reporta que la tasa de mortalidad por tumores malignos fue de 73.1 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2024, reflejando la importancia de esta enfermedad en la salud pública nacional.

Además, algunas entidades del país registran tasas más altas de muertes por cáncer. Por ejemplo, estados como Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Colima tienen tasas superiores a la media nacional.