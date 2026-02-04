Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuáles son los cánceres más mortales en México? Datos oficiales del INEGI

El cáncer es una de las principales causas de muerte en México, de acuerdo con datos del INEGI. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:36 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las estadísticas más recientes sobre tumor malignos en México: qué tipos de cáncer ocasionan más muertes y cómo varían por edad y sexo.

El cáncer se mantiene como una de las principales causas de muerte en México, junto con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el INEGI presentó datos detallados sobre los tipos de tumores que registran mayor mortalidad en el país, revelando patrones importantes por edades y por género.

Las cifras oficiales muestran que la mortalidad por cáncer varía según la edad y el sexo. / iStock

¿Qué tipos de cáncer causan más muertes en México?

Según los datos oficiales:

Entre jóvenes y adultos jóvenes

  • Las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres.

Las leucemias lideran las muertes por cáncer en personas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años. / iStock

En mujeres adultas

  • De 30 a 59 años, el cáncer de mama es el que más muertes provoca, seguido por los cánceres de cuello uterino y ovario.

  • En mujeres de 60 años o más, el cáncer de mama también encabeza las defunciones, seguido por tumores malignos del hígado e intestino grueso (colon).

El cáncer de mama es el más letal en mujeres adultas en México, según el INEGI. / iStock

En hombres adultos

  • En hombres de 30 a 59 años, el cáncer del colon es el más letal.

  • Para quienes tienen 60 años o más, el de próstata es el que causa más muertes por tumores malignos.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más letal en hombres mayores de 60 años en México. / iStock

¿Cómo se distribuye la mortalidad por cáncer en México?

El INEGI también reporta que la tasa de mortalidad por tumores malignos fue de 73.1 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2024, reflejando la importancia de esta enfermedad en la salud pública nacional.

Además, algunas entidades del país registran tasas más altas de muertes por cáncer. Por ejemplo, estados como Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Colima tienen tasas superiores a la media nacional.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Salud
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia