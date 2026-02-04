Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Dónde se ubicarán los 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX?

La CDMX instalará 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en puntos de alta afluencia./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:41 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La estrategia está dirigida principalmente a la población adulta que no cuenta con esquema completo de inmunización

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el despliegue de una campaña extraordinaria de vacunación contra el sarampión, como medida preventiva frente al aumento de casos a nivel nacional. La acción contempla la instalación de 2,000 módulos en distintos puntos de la capital para facilitar el acceso a la población.

Las autoridades capitalinas señalaron que el llamado está dirigido principalmente a personas adultas, ya que la mayoría de los casos detectados en el país no corresponden a menores de edad. En la Ciudad de México se reportan 113 casos de sarampión, una cifra menor comparada con otras entidades, y hasta el momento no se han registrado fallecimientos.

Estaciones del Metro, Metrobús y paradas de RTP formarán parte de los puntos de vacunación./ Pixabay

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en la CDMX?

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de dos dosis o que no recuerden su historial de vacunación. Las autoridades recomiendan inmunizarse ante cualquier duda sobre haber padecido la enfermedad o haber recibido la vacuna.

De acuerdo con los lineamientos de salud, quienes nacieron antes de 1957 se consideran inmunes por exposición natural al virus. En cambio, las personas nacidas entre 1957 y 1989 podrían requerir vacunación si no recuerdan haber enfermado o no cuentan con registro de inmunización. Para quienes nacieron entre 1990 y 2006, se recomienda vacunarse si no completaron las dos dosis del esquema.

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años./ RS

¿Dónde estarán los módulos de vacunación contra el sarampión?

Los 2 mil módulos se instalarán en zonas de alta afluencia como estaciones del Metro, Metrobús y RTP, CETRAM como Indios Verdes, Pantitlán y Tasqueña, escuelas de nivel medio superior y superior, terminales de autobuses, la Central de Abasto y otros espacios comunitarios. Además, todos los centros de salud de la ciudad participarán en la campaña.

Como parte de la estrategia, se habilitarán también centros de salud con horario nocturno, con el objetivo de atender a personas que no puedan acudir durante el día. Para agilizar el proceso se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Vacunación, aunque no es un requisito obligatorio para recibir la dosis.

Las autoridades capitalinas llamaron principalmente a la población adulta a completar su esquema de vacunación./ Pixabay

Las autoridades informaron que la ciudad se preparó desde agosto de 2025, cuando se implementó una campaña intensiva que permitió inmunizar a más de 800 mil personas de entre 20 y 40 años, como parte de una estrategia anticipada frente al brote.

La campaña se enmarca también en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que se busca mantener una alta cobertura de inmunización para proteger tanto a la población local como a los visitantes internacionales que se esperan en la capital.

El gobierno capitalino reiteró que la vacunación es la herramienta más eficaz para cortar la cadena de transmisión del sarampión y llamó a la población a participar de manera responsable, ya que la inmunización no solo protege a nivel individual, sino que contribuye a la inmunidad colectiva y al control del brote en la ciudad.

Todos los centros de salud de la Ciudad de México participarán en la campaña de inmunización./ RS
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia