¿Dónde se ubicarán los 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el despliegue de una campaña extraordinaria de vacunación contra el sarampión, como medida preventiva frente al aumento de casos a nivel nacional. La acción contempla la instalación de 2,000 módulos en distintos puntos de la capital para facilitar el acceso a la población.

Las autoridades capitalinas señalaron que el llamado está dirigido principalmente a personas adultas, ya que la mayoría de los casos detectados en el país no corresponden a menores de edad. En la Ciudad de México se reportan 113 casos de sarampión, una cifra menor comparada con otras entidades, y hasta el momento no se han registrado fallecimientos.

Estaciones del Metro, Metrobús y paradas de RTP formarán parte de los puntos de vacunación./ Pixabay

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en la CDMX?

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de dos dosis o que no recuerden su historial de vacunación. Las autoridades recomiendan inmunizarse ante cualquier duda sobre haber padecido la enfermedad o haber recibido la vacuna.

De acuerdo con los lineamientos de salud, quienes nacieron antes de 1957 se consideran inmunes por exposición natural al virus. En cambio, las personas nacidas entre 1957 y 1989 podrían requerir vacunación si no recuerdan haber enfermado o no cuentan con registro de inmunización. Para quienes nacieron entre 1990 y 2006, se recomienda vacunarse si no completaron las dos dosis del esquema.

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años./ RS

¿Dónde estarán los módulos de vacunación contra el sarampión?

Los 2 mil módulos se instalarán en zonas de alta afluencia como estaciones del Metro, Metrobús y RTP, CETRAM como Indios Verdes, Pantitlán y Tasqueña, escuelas de nivel medio superior y superior, terminales de autobuses, la Central de Abasto y otros espacios comunitarios. Además, todos los centros de salud de la ciudad participarán en la campaña.

Como parte de la estrategia, se habilitarán también centros de salud con horario nocturno, con el objetivo de atender a personas que no puedan acudir durante el día. Para agilizar el proceso se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Vacunación, aunque no es un requisito obligatorio para recibir la dosis.

Las autoridades capitalinas llamaron principalmente a la población adulta a completar su esquema de vacunación./ Pixabay

Las autoridades informaron que la ciudad se preparó desde agosto de 2025, cuando se implementó una campaña intensiva que permitió inmunizar a más de 800 mil personas de entre 20 y 40 años, como parte de una estrategia anticipada frente al brote.

La campaña se enmarca también en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que se busca mantener una alta cobertura de inmunización para proteger tanto a la población local como a los visitantes internacionales que se esperan en la capital.

El gobierno capitalino reiteró que la vacunación es la herramienta más eficaz para cortar la cadena de transmisión del sarampión y llamó a la población a participar de manera responsable, ya que la inmunización no solo protege a nivel individual, sino que contribuye a la inmunidad colectiva y al control del brote en la ciudad.