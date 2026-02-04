Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música

Bad Bunny. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:58 - 04 febrero 2026
Antes de convertirse en uno de los artistas latinos más influyentes del mundo y protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny tuvo una vida muy distinta.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de los nombres más grandes de la música urbana hoy en día. Pero su carrera no empezó bajo los reflectores ni se construyó solo con talento: también pasó por estudios, trabajos cotidianos y un largo camino hasta llegar al escenario del Super Bowl LX.

Bad Bunny. / AP

¿Qué estudió Bad Bunny antes de ser famoso?

Antes de dedicarse por completo a la música, Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Arecibo. Sin embargo, no terminó la carrera, pues decidió enfocarse de lleno en su sueño musical mientras luchaba por hacerse un lugar en la industria.

Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. / AP

¿En qué trabajaba Benito Antonio Martínez?

Trabajos antes de la música

Mientras estudiaba y componía sus primeras canciones, Bad Bunny trabajó en empleos comunes que le permitieron sostenerse:

  • Fue empacador en un supermercado en Vega Baja, Puerto Rico.

  • También laboró como cajero en restaurante de comida rápida.

Estos trabajos modestos fueron parte de su realidad antes de vivir de la música.

Bad Bunny fue empacador en un supermercado en Vega Baja. /AP

Cómo empezó su carrera musical

Paralelamente a sus estudios y trabajos, Bad Bunny comenzó a subir canciones a plataformas digitales como SoundCloud, donde su estilo fresco y auténtico empezó a llamar la atención. En 2016, el productor DJ Luian escuchó uno de sus temas y lo fichó para su sello Hear This Music, marcando el inicio de su carrera profesional.

Su nombre creció rápidamente en el mundo del reguetón y trap latino, y con el paso de los años logró reconocimiento internacional, múltiples premios y giras por estadios de todo el mundo.

Y ahora, como cabeza del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, su camino desde esos primeros trabajos hasta un escenario global es un ejemplo inspirador para muchos jóvenes.

La actuación del Halftime Show correrá a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. / AP
