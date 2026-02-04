‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres

La Liga de Campeones de la CONCACAF está de regreso. Luego de que Cruz Azul conquistó la última edición del torneo, los equipos Mexicanos están de regreso en busca de la gloria de la zona, sin embargo, los que se robaron los reflectores en la primera jornada de juegos fueron Daniel ‘Ruso’ Brailovsky y Ángel García Toraño, comentaristas de FOX.

Brailovsky durante su etapa como entrenador | Imago7

¿Qué pasó con los comentaristas?

La cadena de FOX se adueñó de la jornada futbolera del martes, por lo que todos los juegos se pudieron apreciar de manera consecutiva en la plataforma de streaming. Desafortunadamente para los dos comentaristas, en el transcurso del cambio de transmisión vivieron un bochornoso momento.

Tras finalizar el duelo de Forge FC vs Tigres, Toraño y Brailovsky hablaron sobre lo ‘complicado’ que fue ver el partido, sin embargo, no contaban con que los micrófonos de la producción continuaron abiertos, por lo que se pudo escuchar un fragmento de la conversación.

Toraño en FOX I @garciatorano

“Ay ay ay, estoy viendo el partido de mier.. de los Tigres”, se escucha al Ruso Brailovsky. Por su parte, Toraño también salió mal parado pues este no dudo en responder “La cagad… si si si”.

Desafortunadamente para los dos talentos de FOX, un fanatico se dio cuenta y retomó la grabación, misma que rápidamente dio vuelta en redes sociales y no tardó en volverse viral tras las fuertes y contundentes declaraciones de ambos.

Dejaron el micrófono abierto en la transmisión de FOX One y el Ruso Brailovsky estaba mentando madres.



JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/NNhFxQ5daI — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 4, 2026

Desaprobación Tigre

Luego de que los comentarios se hicieron virales, todos los fanáticos del equipo del norte salieron para defenderse, asegurando que los analistas se dejan llevar por su preferencia americanista, mientras que otros aseguraron que el clima condicionó el juego.

Hasta el momento ninguno de los comentarista ni la cadena de transmisión han salido a dar alguna declaración al respecto, sin embargo, por la forma en que se hizo ira el video es posible que llegue alguna repercusión.