NFL

Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta ir en modo económico desde México? Este es el presupuesto mínimo en pesos

Levi's Stadium, Super Bowl LX | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:06 - 03 febrero 2026
91 mil pesos por el asiento más barato: Lo que debes pagar para ir al Super Bowl LX

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y la fiebre por el duelo en el Levi's Stadium ha disparado los precios a niveles históricos. Para los aficionados mexicanos que sueñan con presenciar el evento en Santa Clara, California, el reto no es solo conseguir un lugar, sino ajustar el presupuesto a una realidad donde lo "económico" es un término bastante relativo.

Levi's Stadium listo parta el Super Bowl LX | AP

Aquí te desglosamos cuánto dinero necesitas para vivir la experiencia, considerando los costos más bajos disponibles en el mercado actual para un viaje desde la Ciudad de México.

ENTRADA, VUELOS Y HOSPEDAJE

Para realizar este viaje, estos son los gastos mínimos indispensables convertidos a moneda nacional (calculados a un tipo de cambio de 17.24 MXN por dólar):

  • Vuelo redondo (CDMX - San Francisco): $7,359 pesos.

  • Boleto más barato (Reventa): $91,136 pesos.

  • Hospedaje (Precio por noche): $39,652 pesos ($2,300 USD).

Inversión total mínima: $138,147 pesos mexicanos.

Aeropuerto de San Francisco | AP

ALTOS PRECIOS DE ENTRADAS PARA EL SUPER BOWL

Incluso en las zonas más altas y alejadas del emparrillado, el precio de entrada es la inversión más fuerte. Actualmente, el boleto más accesible en plataformas de reventa se cotiza en 91 mil 136 pesos. Este monto supera por mucho el costo de cualquier otro evento deportivo del año, consolidando esta edición como una de las más caras de la historia reciente.

HOSPEDAJE: TARIFAS DE LOCURA

La demanda en Santa Clara y San Francisco ha llevado a los hoteles y servicios de alojamiento a aplicar tarifas de temporada alta extrema. Una habitación estándar se está rentando por 2 mil 300 dólares la noche, lo que equivale a unos 39 mil 652 pesos. En este modo "económico", una sola noche de hotel cuesta casi lo mismo que cinco vuelos redondos.

Aficionados en Santa Clara para el Super Bowl LX | AP

TRASLADO: LO MÁS ACCESIBLE

Dentro de la planeación, el vuelo es el rubro que presenta mayor estabilidad. Un viaje redondo desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de San Francisco se puede encontrar en 7 mil 359 pesos, siendo el único gasto que se mantiene en un rango razonable para los estándares internacionales.

SUPER BOWL MODO ECONÓMICO
Balón oficial del Super Bowl LX | AP

Asistir al Super Bowl LX en 2026 requiere una planeación financiera de al menos 138 mil pesos, cifra que no incluye comidas, traslados internos ni el tradicional merchandising. Para el aficionado promedio, el "modo económico" de este año representa, en realidad, un presupuesto de alta gama.

NFL
