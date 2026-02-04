Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: los 5 mejores lugares para ver el Gran Juego de la NFL en la CDMX

El Super Bowl se podrá seguir en múltiples lugares este domingo | AP
El Super Bowl se podrá seguir en múltiples lugares este domingo | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:11 - 03 febrero 2026
En RÉCORD te presentamos varias opciones para poder ver el Super Domingo fuera de casa

El Súper Domingo de la NFL finalmente está aquí. El Super Bowl LX entrará en acción este domingo 8 de febrero en lo que apunta a ser uno de los eventos más importantes del año por lo que, aquí te compartimos los mejores lugares en la Ciudad de México para disfrutar del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots y su esperado show de medio tiempo, que este año contará con la actuación de Bad Bunny.

Como es costumbre con el partido por el título de la NFL, el evento no sólo será visto por seguidores de los equipos, sino que por millones de personas a lo largo y ancho del mundo, incluyendo la capital mexicana. Ante esto, con la opción de no sólo querer verlo en casa, te compartimos cinco opciones para seguir el partido de este domingo.

Levi's Stadium en Santa Clara, California. Sede del Super Bowl LX | AP
Levi's Stadium en Santa Clara, California. Sede del Super Bowl LX | AP

Opciones para disfrutar el gran partido en la CDMX

"Estadio Chili's" y Twin Peaks

Ambos lugares ofrecen un estilo de ambiente similar. Las cadenas estadounidenses se ha consolidado como puntos de encuentro para los aficionados de la NFL a lo largo de la temporada y ahora esperan tener un ambiente ideal para el Super Domingo. Con un menú variado y una decoración de acuerdo con el evento se espera que se pueda disfrutar del juego de la mejor manera posible.

Sports & Chips Game Bar

Ubicado en Punto MAQ, al sur de la ciudad, este sport bar es un espacio dinámico donde puedes ver a tu equipo favorito, jugar y comer simultáneamente. Su ambiente agradable, menú especializado y múltiples pantallas aseguran que no te pierdas ni un solo detalle del encuentro, sintiéndote como en el propio estadio.

Balón del Super Bowl LX | AP

Wingstop/ Buffalo Wild Wings y Wings Army

Las alitas son el acompañante por excelencia de un partido de la NFL, y en estos tres lugares se espera que se pueda seguir el Super Bowl con un ambiente y comida inigualable. Famosos por su sabor y la extensa variedad de salsas, estos lugares celebran la pasión deportiva con promociones especiales, y el Super Bowl no será la excepción.

Pinche Gringo BBQ

Un favorito indiscutible de la afición, Pinche Gringo BBQ ofrece un espacio ideal para disfrutar con amigos y familia. Su pantalla gigante garantiza una vista perfecta del partido. Para el Super Bowl LX, su sucursal de Patio Narvarte organizará una "Watch Party" con asientos VIP, paquetes de comida, barra de cervezas y un ambiente inmejorable. Los boletos están disponibles en línea.

Estas son las apuestas más raras del Super Bowl LX | X: @SuperBowl

Alboa

Si buscas una experiencia diferente, Alboa es una excelente opción. Para esta edición del Super Bowl, ha preparado un evento especial que se llevará a cabo de las 16:00 a las 22:00 horas, organizado en rondas para garantizar la mejor atención y disfrute de todos los asistentes. Los comensales podrán elegir la categoría de postres cuando lo deseen. Además, los niños menores de 8 años no pagan, siempre que los acompañe un adulto que haya adquirido la promoción.

Con esto todos los aficionados en la Ciudad de México tendrán múltiples opciones para poder ver el Super Bowl entre Patriotas y Halcones Marinos fuera de casa. Con variedad de comidas y muchas opciones de bebida, los aficionados pueden ver el Super Bowl de la mejor manera posible.

