Javier Aguirre, presente en el San Diego FC vs. Pumas de la Concachampions

El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue visto en las gradas durante el partido de la Liga de Campeones de la Concacaf entre el San Diego FC y los Club Universidad, desatando especulaciones sobre el proceso rumbo al Copa del Mundo del 2026.

La visita del Vasco fue todo menos discreta. Poco antes del inicio del encuentro, el propio club de la MLS, exequipo de Hirving Chucky Lozano, difundió un video en sus redes sociales. En las imágenes se ve a Aguirre recibiendo una camiseta del equipo californiano con el mensaje entrenador está en casa.

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7

Observando el presente

La presencia de Javier Aguirre en un duelo de Concachampions que enfrenta a un club de la MLS con uno de la Liga MX cobra relevancia no solo por la importancia del torneo, sino también por el entrenador de la Selección Mexicana, sigue definiendo a los jugadores que llevará al torneo internacional de este verano.

Cabe destacar que ni Pumas ni San Diego han aportando jugadores a las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, sin embargo, el estratega azteca sigue evaluando a diferentes jugadores rumbo al Mundial y rumbo a los partidos amistosos del Tri previo al máximo torneo internacional.

Presenció el duelo entre Pumas y San Diego | MEXSPORT

Aguirre se mantendrá en la Frontera

Tras el partido en San Diego, Javier Aguirre se mantendrá en la frontera de California pues, tras el duelo de Concachampions, el estratega visitará Tijuana para el partido de Liga MX entre los Xolos y Puebla de la Jornada 5 del Clausura.

Aguirre y su cuerpo técnico seguirán evaluando el talento rumbo a los próximos partidos de la Selección Mexicana. El siguiente duelo del Tri será el próximo 25 de Febrero con el combinado azteca recibiendo en Querétaro a Islandia.