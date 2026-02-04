¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego

Bastaron 10 minutos de partido en la Liga de Campeones de la Concacaf para que Pumas tomara la ventaja en su visita al San Diego FC. Sin embargo, más allá de tomar la ventaja, fue la forma en lo que lo hicieron lo que se ha llevado los reflectores pues Robert Morales marcó un verdadero GOLAZO.

Los felinos empezaron el partido defendiéndose y con San Diego realizando un par de disparos, pero ninguno que realmente alertara a Keylor Navas. Tas 10 minutos de 'dominio' del equipo local, Pumas encontró su primera acción de peligro y no perdonó.

Pumas marcó en su primera jugada ante San Diego | IMAGO7

Así fue el gol de Morales

Al no encontrar una salida limpia con el balón, el defensor brasileño Nathan Silva buscó un pase largo para poder tener una acción de peligro. Aunque el envío del central no fue acertado, varios jugadores felinos pelearon por el balón cerca del área rival y tras un par de rebotes Adalberto Carrasquilla logró entrar al área y mandar un centro.

Carrasquilla asistió a Morales | MEXSPORT

Fue entonces que apareció el nuevo centro delantero de Pumas. Morales, quien llegó como refuerzo en el mercado de invierno procedente de Toluca, apareció al borde del área chica y sin pensarlo dos veces lanzó un remate de chilena. Su disparo superó a tres defensores y el portero para encontrar el fondo de la red.

El gol del delantero paraguayo cayó justo en la portería que está frente a la afición de Pumas que asistió al partido. Tras la anotación las decenas de aficionados en el Snapdragon Stadium saltaron de felicidad festejando el gol de la ventaja para su equipo.

Rober Morales aparece de nuevo

Esta no es la primera vez que Morales aparece para el conjunto felino en la temporada. El delantero sudamericano también marcó el gol con el que Pumas logró vencer a Tigres de visita, rompiendo una racha de 12 años sin ganar en el Volcán.

Ahora el delantero espera que este tanto ayude a Pumas a poder avanzar a la siguiente ronda. Cabe destacara que, el gol es importante pues el primer criterio de desempate en el torneo es el gol de visitante. Con el gol, Pumas ya tiene ventaja en la serie.