Futbol Nacional

Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito

Rota Fidalgo México
Álvaro Fidalgo apunta a ser convocado por México | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:23 - 03 febrero 2026
De acuerdo a información de ESPN, la Federación Mexicana de Futbol ya envió los documentos necesarios para que FIFA aprueba el llamado de Fidalgo en marzo

Tras su reciente salida del Club America, el futuro internacional de Álvaro Fidalgo parece haber tomado un rumbo definitivo. Pese a haber regresado al fútbol europeo, el mediocampista español está más cerca que nunca de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección | X: @RealBetis

De acuerdo con reportes de prensa, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya ha puesto en marcha la maquinaria legal y administrativa para que el "Maguito" pueda recibir su primer llamado oficial por parte de Javier Aguirre.

FIDALGO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA FIFA

Fidalgo, quien obtuvo su carta de naturalización mexicana en 2025, cumplió con el requisito fundamental de la FIFA: radicar cinco años de manera ininterrumpida en el país. Este plazo se completó justo antes de que el jugador cerrara su ciclo con las Águilas para emprender el viaje de vuelta a España.

Actualmente, la FMF se encuentra a la espera de la resolución del organismo rector del fútbol mundial tras haber enviado el papeleo correspondiente. Si la respuesta es positiva, el mediocampista nacido en España será elegible para representar a México de manera inmediata.

La intención del cuerpo técnico encabezado por el "Vasco" Aguirre no es garantizarle un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, sino integrarlo al proceso para evaluar su adaptación al sistema de juego y verlo de cerca en el entorno del Tri.

Fidalgo ya fue presentado de manera oficial | X: @RealBetis

En caso de recibir el visto bueno de la FIFA, Fidalgo sería convocado para la última Fecha FIFA de la temporada, programada para el mes de marzo. Los compromisos de México para ese periodo incluyen:

  • México vs. Portugal: Partido que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca.

  • México vs. Bélgica: Encuentro amistoso a disputarse en territorio estadounidense.

FIDALGO Y LA POSIBILIDAD DEL MUNDIAL

Antes de partir de México, Álvaro Fidalgo fue cuestionado sobre sobre la posibilidad de jugar la Copa del Mundo con México el próximo verano y a pesar de que no quiso adelantarse a ese escenario, El Maguito no le cerró la puerta al Tri como si lo había hecho hace varios años atrás.

“No sé, sería un poco atrevido por mi parte, antes de ni siquiera jugar decirte algo (sobre ir al Mundial). Tengo la posibilidad, soy mexicano, es una posibilidad que tengo, está todo en el aire. Estoy centrado en hacer bien las cosas aquí”
Álvaro Fidalgo en su etapa con el Club América | IMAGO7
