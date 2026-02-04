Betis busca a joven aficionado de América que lloró tras la salida de Álvaro Fidalgo

La salida de Álvaro Fidalgo del América rumbo al futbol español ha generado múltiples reacciones entre la afición azulcrema, tanto dentro como fuera del estadio. En medio del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, el traspaso del mediocampista al Real Betis se convirtió en uno de los temas más comentados, especialmente por el impacto emocional que provocó en algunos seguidores del club.

Tras confirmarse la salida del volante español, una imagen en particular se volvió viral en redes sociales y terminó por captar la atención tanto en México como en España. Se trató de un pequeño aficionado del América que no pudo contener el llanto al enterarse de que Álvaro Fidalgo dejaría a las Águilas para continuar su carrera en el futbol europeo.

Fidalgo ya fue presentado de manera oficial | X: @RealBetis

El momento que se volvió viral entre la afición del América

La cámara de RÉCORD captó el instante en el que el niño, acompañado por su padre y sin haber podido ingresar al estadio para el partido ante Necaxa, expresó conmovido su sentir por la salida del jugador. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fue compartido por miles de usuarios y generó múltiples reacciones.

En las imágenes, el menor dedicó unas palabras al entonces futbolista del América, reflejando el vínculo que había construido con él a través de su paso por el club. “Se siente mal que se vaya alguien que luchó por el equipo. Jamás te vayas del América. Lo quiero mucho y le deseo suerte en su nuevo equipo”, expresó el niño entre lágrimas.

Fidalgo se despidió de la afición en el último duelo de Liga MX | Imago7

Fidalgo y el Betis reaccionan al video del aficionado

El propio Álvaro Fidalgo confirmó haber visto el video del niño y habló sobre ello en conferencia de prensa, dejando constancia de la impresión que le causó el momento. “Ayer que iba para casa, iba en el coche del estadio, vi a un niño que estaba llorando en un video, ni siquiera pude terminar porque estaba llorando, era el niño en ese momento”, reveló el mediocampista, ya como nuevo jugador del Real Betis.

La historia no quedó ahí. El video también llegó hasta las redes oficiales del club español, que decidió involucrarse directamente. El Real Betis compartió las imágenes del pequeño aficionado y publicó un mensaje en el que expresó su intención de encontrarlo: “Estamos buscando a este pequeño americanista para regalarle una camiseta de Real Betis de Fidalgo”, acompañando el texto con una petición de ayuda para dar con su paradero.

Betis busca al aficionado de América | CAPTURA