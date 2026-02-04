Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¿Regresa Trevor Bauer a Dialos Rojos? El pitcher fue visto en CDMX

Trevor Bauer Bicampeón con los Diablos Rojos del México I IMAGO7
Aldo Martínez 20:51 - 03 febrero 2026
El lanzador estadounidense apareció en el Estadio Harp Helú, causando especulaciones

La posible vuelta de Trevor Bauer a los Diablos Rojos del México comenzó a generar conversación en redes sociales luego de que el lanzador estadounidense fuera visto en la Ciudad de México. El exligamayorista compartió contenido desde el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de la novena escarlata.

Trevor Bauer y Byanca Duraan I IG:@byankaduraan

¿Regresa Bauer?

A través de sus cuentas oficiales, Bauer publicó un video en el que aparece dentro de las instalaciones del llamado “Diamante de Fuego”. En las imágenes se le observa en uno de los dugouts, vestido de civil y recorriendo el inmueble, situación que encendió las versiones sobre un posible regreso con los Diablos Rojos.

El derecho no dio detalles concretos sobre alguna negociación con el club capitalino; sin embargo, su sola presencia en el estadio fue suficiente para que los seguidores comenzaron a preguntarse si se trataba de algo más que una simple visita. Actualmente, Bauer se encuentra como agente libre, lo que alimenta aún más los rumores.

Trevor Bauer y Ximena Guerrero I IG:@x.ximena.go

Trevor Bauer apareció para promocionar su torneo “PRO Live At Bats Tournament - March 2026” de softbol. El pitcher invitó a peloteros profesionales a participar en el evento, el cual ofrece un premio de 20 mil dólares, buscando atraer talento competitivo.

La convocatoria fue lanzada directamente desde el estadio de los Diablos Rojos, detalle que no pasó desapercibido para la afición. El hecho de utilizar el Harp Helú como escenario para su anuncio incrementó las versiones que lo colocan nuevamente en la órbita del beisbol mexicano.

Trevor Bauer campeón de la LMB con los Diablos I IMAGO7

Aumentan rumores sobre su regreso a Diablos Rojos

RÉCORD pudo saber que si bien aún hay mucho cariño y buena relación entre el lanzador y el equipo escarlata, Bauer llegó a la CDMX exclusivamente para grabar el anuncio de softbol , mismo que fue acordado desde el año pasado.

El agente libre volverá a Estados Unidos en el transcurso de la semana, sin embargo, no se descarta la posibilidad de llegar a un futuro acuerdo aprovechando la buena relación que quedó entre directiva y jugador, aunado al cariño de Bauer por el país y en especial por los Diablos.

Trevor Bauer en el Estado Harp Helú I IMAGO7
