San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?

Arranca la Concacaf Champions Cup. Este martes tendremos los primeros partidos de la primera ronda del torneo internacional, en la cual, varios equipos verán actividad. Entre ellos están los Pumas, quienes tras una triste salida en la edición pasada buscarán volver a pelear por el título. Primero los felinos deberán superar a San Diego FC en la primera ronda.

Este martes, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán mantener el buen paso en el 2026 con un resultado importante de visita en California. Este año el equipo no conoce la derrota sumando dos triunfos y dos empates en la Liga MX, por lo que ahora buscarán mantener el invicto en el encuentro de Ida ante los norteamericanos.

Pumas celebra tras un gol | IMAGO7

El rival de los universitarios

El camino en la Concachampions no será sencillo para el cuadro universitario y desde la primera ronda tendrán que sobreponerse a rivales complicados. San Diego FC debutará oficialmente en el torneo de la Concacaf tras sólo una temporada en la Major League Soccer.

El equipo de expansión del futbol estadounidense consiguió su boleto al torneo internacional al ser Campeón de la conferencia opuesta al equipo que se quedó con la Supporters' Shield en el 2025, es decir al quedar como el mejor equipo de la Conferencia Oeste en la liga local.

Los estadounidenses sin embargo, llegarán con la desventaja al partido pues, su temporada aún no ha comenzado y no ven actividad competitiva desde noviembre del año pasado. Aun así buscarán hacer valer la localía y tomar ventaja en la serie.

San Diego FC debutará en la concachampions | MEXSPORT

Pumas vs equipos de la MLS

Los felinos acumulan 14 partidos en contra de equipos de la MLS en la historia del torneo. En dichos encuentros acumula un balance de cinco triunfos y seis empates por sólo tres derrotas. Ante este historial, el equipo llega con la ilusión de poder sacar un resultado positivo.

Sin embargo, la última vez que se midieron a un equipo de la liga estadounidense fue en Cuartos de Final de la campaña pasada y fueron eliminados por el Vancouver Whitecaps. Aunque el marcador terminó empatado a tres goles por bando, los goles de visita de dieron el paso al equipo de Canadá

Jugadores de Whitecaps festejan eliminación de Pumas | MEXSPORT

¿Dónde y cuándo ver?