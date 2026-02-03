Atlético de Madrid fichó a Obed Vargas… ¿qué otros clubes estuvieron cerca de contratarlo?

El cierre del marcado de fichajes en el futbol europeo trajo la llegada de Obed Vargas al Atletico de Madrid en lo que ha terminado por cumplir un sueño del ahora exjugador de Seattle Sounders, el cual incluso se cumplirá al poder compartir con Antoine Griezmann, su ídolo de la infancia.

Sin embargo, el arribo de Obed a LaLiga no ha podido despejar las dudas de la gente acerca de cuáles eran los equipos por los cuales pudo haber fichado.

Obed Vargas ficha por los Colchoneros | X: @Atleti

Rumbo a Alemania interrumpido

Durante los últimos días de rumores acerca de los destinos de Obed, diversos medios se dedicaron a mencionar las opciones que tenía el mexicano en la baraja, y aunque llegar a España sí fue opción desde el inicio, todo pudo haber sido distinto.

Fabrizio Romano, como invitado para uno de los programas de la plataforma DAZN mencionó antes de que se hiciera oficial el fichaje que uno de los equipos que quería de cualquier manera a Vargas era el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, pero el Atleti les 'arrebató' de las manos la posibilidad de llevárselo al equipo donde brilló su compatriota Chicharito Hernández.

Vargas como seleccionado nacional por México | MexSport

Aunque no se menciona cuáles fueron, también se habla de equipos de la Serie A que pudieron haberse llevado al exjugador de Seattle Sounders, pero que les fue negada la posibilidad por su llegada a Madrid.

¿Cómo cerró el mercado de pases colchonero?

Pese a que la llegada de Obed Vargas ha acaparado la atención del público, en especial para México, el último día para poder hacer transferencias el Atlético de Madrid lo aprovechó al máximo haciéndose de tres jugadores más para su plantel, incluido el futbolista azteca.

Ademola Lookman protagoniza las llegadas al banquillo colchonero | X: @Atleti

Procedente de la Serie A, liga a la que pudo haber llegado Obed, llega Ademola Lookman, quien hasta hace unos días era jugador de Atalanta; el nigeriano fue el protagonista del único campeonato de Europa League que tiene La Diosa al haber anotado tres goles en contra del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.