Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Atlético de Madrid fichó a Obed Vargas… ¿qué otros clubes estuvieron cerca de contratarlo?

Obed Vargas en su paso por Seattle | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 21:02 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador mexicano se suma a una selecta lista de futbolistas aztecas que han pasado por los Colchoneros

El cierre del marcado de fichajes en el futbol europeo trajo la llegada de Obed Vargas al Atletico de Madrid en lo que ha terminado por cumplir un sueño del ahora exjugador de Seattle Sounders, el cual incluso se cumplirá al poder compartir con Antoine Griezmann, su ídolo de la infancia.

Sin embargo, el arribo de Obed a LaLiga no ha podido despejar las dudas de la gente acerca de cuáles eran los equipos por los cuales pudo haber fichado.

Obed Vargas ficha por los Colchoneros | X: @Atleti

Rumbo a Alemania interrumpido

Durante los últimos días de rumores acerca de los destinos de Obed, diversos medios se dedicaron a mencionar las opciones que tenía el mexicano en la baraja, y aunque llegar a España sí fue opción desde el inicio, todo pudo haber sido distinto.

Fabrizio Romano, como invitado para uno de los programas de la plataforma DAZN mencionó antes de que se hiciera oficial el fichaje que uno de los equipos que quería de cualquier manera a Vargas era el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, pero el Atleti les 'arrebató' de las manos la posibilidad de llevárselo al equipo donde brilló su compatriota Chicharito Hernández.

Vargas como seleccionado nacional por México | MexSport

Aunque no se menciona cuáles fueron, también se habla de equipos de la Serie A que pudieron haberse llevado al exjugador de Seattle Sounders, pero que les fue negada la posibilidad por su llegada a Madrid.

¿Cómo cerró el mercado de pases colchonero?

Pese a que la llegada de Obed Vargas ha acaparado la atención del público, en especial para México, el último día para poder hacer transferencias el Atlético de Madrid lo aprovechó al máximo haciéndose de tres jugadores más para su plantel, incluido el futbolista azteca.

Ademola Lookman protagoniza las llegadas al banquillo colchonero | X: @Atleti

Procedente de la Serie A, liga a la que pudo haber llegado Obed, llega Ademola Lookman, quien hasta hace unos días era jugador de Atalanta; el nigeriano fue el protagonista del único campeonato de Europa League que tiene La Diosa al haber anotado tres goles en contra del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

El otro fue Rodrigo Mendoza, ahora exjugador del Elche que de manera desafortunada para Obed, también se desempeña en el medio terreno, lo cual generará competencia interna. La información también arroja que Vargas se mantendrá en el Atleti al menos por los siguientes seis meses, pero al finalizar la presente campaña podría salir de préstamo a algún otro club.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
LaLiga
Últimos videos
Lo Último
00:44 César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
00:26 La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
00:19 México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
00:05 Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
00:00 Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
23:39 ¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?
23:38 Penta venció a Bronson Reed en Monday Night Raw con un poco de ayuda especial
23:22 F1 2026: Todos los compañeros de Checo Pérez y sus números junto al mexicano
23:10 Revis Island: entender la posición como lo hizo Darrelle Revis
22:47 F1 2026: Estas son las edades de los 22 pilotos de la parrilla
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol André Jardine revela que Raphael Veiga apunta a debutar ante Monterrey
4
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
5
NFL ¡Se terminó la espera! La NFL regresa a México en 2026 con un partido de temporada regular
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
Futbol Nacional
03/02/2026
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
Futbol Nacional
03/02/2026
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Beisbol
03/02/2026
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Box
03/02/2026
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Portada del día
03/02/2026
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Rober Oliveras está brillando con Barcelona | CAPTURA
Futbol
02/02/2026
¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?