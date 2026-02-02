¡De ídolo a compañero! Obed Vargas ahora jugará a lado de Griezmann en Atlético de Madrid

Nuevo mexicano Colchonero. El último día del mercado de transferencias en Europa dejó una gran noticia para el balompié nacional, pues el Atlético de Madrid hizo el anuncio oficial del joven talento mexicano, Obed Vargas, quién llega al futbol europeo procedente del Seattle Sounders de la MLS.

Obed Vargas firmando su contrato con el Atleti | X: @Atleti

Diversos reportes indicaban que había varios clubes de Europa interesados en firmar a Obed en este mercado de transferencias invernal. Sin embargo, el mexicano se decantó por el equipo colchonero y llega en compra definitiva firmando por cinco años de contrato, lo que lo vincula al club hasta el verano del 2030.

En su momento se dijo que el club rojiblanco lo fichó con la intención de que se fuera cedido a otro equipo en LaLiga por el resto de la Temporada 2025-26 para su adaptación. No obstante, las últimas versiones apuntan a que Vargas sí se mantendrá con el Atlético y tratará de ganarse su lugar en el esquema de Diego Simeone.

El reencuentro con Antoine Griezmann

En lo personal para Vargas, además de la oportunidad de crecer como futbolista en un equipo de alta exigencia, será el momento de reencontrarse con Antoine Griezmann, el ídolo de su infancia. No será la primera vez que Obed y el 'Principito' coincidan, aunque sí será la primera que lo hagan como compañeros del mismo equipo.

Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti

Fue en la pasado Copa Mundial de Clubes 2025 que Obed cumplió el sueño de conocer a su ídolo, cuando Seattle y Atlético se enfrentaron en la Jornada 2 de la Fase de Grupos. Pablo Barrios con un doblete y Axel Witsel hicieron los goles de la victoria 1-3 colchonera en aquella ocasión, con Albert Rusnák como autor del tanto del descuento.

Obed fue titular en aquella ocasión, mientras que Griezmann ingresó al minuto 65 del partido. Al finalizar el mismo, los dos se encontraron en los pasillos rumbo a vestidores e intercambiaron camisetas. Ahora, una vez confirmado el fichaje de Vargas con Atlético, el Sounders recordó ese momento especial en la carrera del futbolista mexicano.

¿Qué dijo Obed Vargas de Griezmann?

En su momento, Obed compartió los motivos que tiene para seguir a los Colchoneros y su admiración por Griezmann. "Es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño. Me llamo Obed Vargas soy jugador de Seattle Sounders y sigo al equipo desde los 10 años”, dijo en una corta entrevista para los canales oficiales del Atlético de Madrid.

"Estuve creciendo lejos en Alaska, pero es un orgullo estar jugando en contra de ellos. El Atlético es muy luchador y me identificó en la lucha, coraje y corazón del Atlético", agregó Vargas en aquella ocasión. Ahora, el jugador tendrá la oportunidad de cumplir su sueño en el futbol europeo.