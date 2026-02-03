Dueño de los San Francisco 49ers quiere jugar en México: 'Es nuestra opción número 1"

Ya es oficial, la NFL regresará a la Ciudad de México este 2026 con un partido en el remodelado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). Ahora queda ver que equipos será titular en el partido en la capital mexicana, pues se han rumorado que tanto Dallas Cowboys como los San Francisco 49ers e incluso los New England Patriots son candidatos.

Durante la temporada regular se habló que Dallas era el principal candidato a albergar un partido en nuestro territorio, incluso Jerry Jones y Dak Prescott mostraron su interés por poder disputar un partido en el remodelado Estadio Azteca. Sin embargo, parece que la NFL tomó un camino distinto.

Anuncio oficial de la NFL en México | X @nflmx

La NFL regresa a México

Roger Goodell, comisionado de la NFL, aprovechó el escenario de la máxima fiesta del emparrillado para confirmar el regreso de la liga al país: "Estamos volviendo a México en diciembre, lo que creo que es maravilloso para nuestros fanáticos de México", comentó durante una conferencia de cara al Super Bowl LX.

La última vez que la NFL jugó en territorio mexicano fue en 2022, cuando los San Francisco 49ers se impusieron con autoridad 38-10 a los Arizona Cardinals. Tras esto, la NFL y la Ciudad de México no llegaron a un acuerdo para renovar los juegos de la liga en nuestro territorio y con la remodelación del inmueble, los aficionados han tenido que esperar para poder ver de nueva cuenta un juego en nuestro país.

NFL regresará a México y buscan más de un partido en 2026 | IMAGO7

San Francisco regresa a México

Ahora, cuatro años después del última partido, la NFL regresará y parece que los San francisco 49ers lo harán de lo mismo. De acuerdo con los reportes iniciales, los Niners lideran a los candidatos para albergar el partido en nuestro territorio, incluso en dueño del equipo, Jed York reveló su ilusión de poder traer a su franquicia a México.

"Para nosotros, México es uno de nuestros mercados y muy probablemente daremos uno de nuestros partidos en casa para poder jugar en el extranjero y México siempre es el número 1 en mi lista", comentó York en entrevista para Emilio León.

En caso de que los Niners jueguen en México en este 2026, sería el tercero que el equipo juega fuera de Estados Unidos, tras el ya mencionado en el 2022 en México, así como en el 2010 y 2013, ambos en Inglaterra. El equipo además presume de un récord de tres triunfos y cero derrotas en dichos partidos.