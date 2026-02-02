NFL llegará a París para la temporada 2026-2027, Saints jugará de local

La NFL continua con su internacionalización y ahora, después del éxito que tuvieron con su partido en Madrid, la National Football League ha confirmado un nuevo destino en su calendario para la siguiente campaña

Mediante un comunicado de prensa, la NFL ha confirmado que para la siguiente temporada se jugará un partido de campaña regular en París

“Llevar un partido de temporada regular a París en 2026 representa un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga”, comentó el comisionado Roger Goodell

En el mismo comunicado se confirmó que el equipo que será local en el partido de París serán los New Orleans Saints, quienes ya han hecho oficial que estarán en la Ciudad Luz para la siguiente campaña.

Ya hay sede

El estadio que será el elegido para jugar el partido de NFL en París es el Stade de France, inmueble que es sede de la Selección de Francia y que ha tenido finales de UEFA Champions League y otra clase de eventos.