NFL

Pro Bowl y el poco interés que general en la NFL: así ha cambiado el formato en los últimos años

Jugadores de los Pro Bowl Games de este año | AP
Esteban Gutiérrez 14:45 - 02 febrero 2026
Ante la caída en los ratings, la NFL ha intentado hacer cambios que atraigan al público

El Pro Bowl ha sido, históricamente, el escenario para honrar a la élite de la NFL. Sin embargo, lo que comenzó en enero de 1951 como un duelo de titanes entre ha atravesado grandes cambios a lo largo de la historia.

El objetivo ha sido claro: frenar la caída de audiencia y, sobre todo, proteger la integridad física de los jugadores estrella, quienes en años recientes evitaban el contacto para eludir lesiones innecesarias.

Dak Prescott en los Pro Bowl Games | AP

La evolución de un formato en crisis

Durante décadas, específicamente entre 1970 y 2013, el formato AFC-NFC fue el estándar de la liga. Sin embargo, la falta de competitividad llevó a la NFL a experimentar. Entre 2014 y 2016, se eliminaron las conferencias para dar paso a un estilo de "selección de patio de escuela", donde capitanes del Salón de la Fama elegían a sus jugadores en un evento televisado.

A pesar de estos esfuerzos, la crítica fue implacable: Comentaristas y aficionados señalaban que la intensidad había desaparecido.

La NFL cambió el formato del Pro Bowl en 2023 | AP

Del contacto al Flag Football: El giro de 2023

En septiembre de 2022, la NFL tomó una decisión histórica: eliminar el fútbol americano de contacto en el Pro Bowl.

A partir de 2023, nacieron los Pro Bowl Games: Este nuevo concepto sustituyó el partido tradicional por un juego de flag football (tochito) sin contacto, rodeado de diversas competencias de habilidades.

El Pro Bowl en 2026: Una escala menor

Para este 2026, la liga ha decidido dar un paso más en la simplificación del evento. Los Pro Bowl Games se han reducido a un evento de menor escala, integrándose directamente como parte de las festividades del Super Bowl.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

