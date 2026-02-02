Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California

El estado de California se prepara una vez más para ser el epicentro del mundo deportivo. El próximo 8 de febrero, el Levi's Stadium en Santa Clara (sede de los San Francisco 49ers) recibirá el Super Bowl LX, enfrentando a los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Este evento no solo marca el aniversario número 60 del trofeo Vince Lombardi, sino que reafirma la histórica relación entre la NFL y el estado de California.

Levi's Stadium en Santa Clara, California. Sede del Super Bowl LX | AP

Los Ángeles: El origen

La historia del Super Bowl comenzó precisamente en California. El 15 de enero de 1967, el Memorial Coliseum fue la sede del primer "World Championship Game" (Super Bowl I), donde los Green Bay Packers derrotaron a los Kansas City Chiefs.

Este estadio también albergó el Super Bowl VII en 1973, famoso por ser el partido donde los Miami Dolphins completaron su temporada perfecta, la única en la historia de la liga.

Si hay un lugar que personifica el Super Bowl en California es el Rose Bowl en Pasadena. Con cinco ediciones (XI, XIV, XVII, XXI y XXVII), este recinto ostenta el récord de asistencia en la historia del evento: 103 mil 985 espectadores en el Super Bowl XIV (1980), donde los Pittsburgh Steelers vencieron a los L.A. Rams.

Balón del Super Bowl LX | AP

San Diego y el norte de California

El sur del estado también ha brillado en el Jack Murphy Stadium (luego Qualcomm Stadium) en San Diego, sede de tres ediciones (XXII, XXXII y XXXVII). En este escenario, equipos como los Denver Broncos y los Tampa Bay Buccaneers alcanzaron la gloria.

Por su parte, el área de la Bahía tuvo su primer gran momento en 1985 con el Super Bowl XIX, jugado en el Stanford Stadium, donde los locales San Francisco 49ers, liderados por Joe Montana, vencieron a los Miami Dolphins de Dan Marino.

En la última década, la infraestructura tecnológica ha tomado el mando. El Levi's Stadium debutó como sede en la edición de oro, Super Bowl 50 (2016), viendo el retiro triunfal de Peyton Manning con los Denver Broncos.

Por su parte, el Super Bowl LVI (2022) el espectacular SoFi Stadium en Inglewood fue testigo de cómo los L.A. Rams se coronaban en su propio estadio.

Levi's Stadium en Santa Clara, California. Sede del Super Bowl LX | AP

Sedes en California a lo largo de la historia

Los Angeles Memorial Coliseum (2 veces)

Rose Bowl, Pasadena (5 veces)

Stanford Stadium (1 vez)Jack Murphy/Qualcomm Stadium, San Diego (3 veces)

Levi’s Stadium, Santa Clara (2 veces, incluyendo la edición LX)

SoFi Stadium, Inglewood (1 vez - recibirá también el LXI en 2027)

Con el Super Bowl LX, California sumará su edición número 14, manteniéndose como uno de los pilares fundamentales de la National Football League.