Seattle Seahawks serán vendidos después del Super Bowl LX, aseguran fuentes

Los Seattle Seahawks lograron su boleto al Super Bowl LX tras más de una década de ausencia en el Juego Grande, además de que son los grandes favoritos ante los New England Patriots. Sin embargo, pese a la euforia del momento, fuentes cercanas a los propietarios comentaron que el equipo será vendido después del Súper Domingo.

Con información de ESPN, se espera que el equipo salga a la venta y tenga un precio récord, poniendo fin a las especulaciones que generó después del fallecimiento de Paul G. Allen, antiguo dueño de la franquicia. Su hermana, Jody Allen, controló al equipo y a los Portland Trail Blazers como albacea del fideicomiso, con la instrucción de vender ambos y donar las ganancias a la caridad.

Seattle Seahawks | AP

Tanto la NFL como los Seattle Seahawks no han hecho comentarios al respecto, remitiéndose a las declaraciones pasadas sobre la venta de la franquicia. El equipo superó una fecha límite de venta, por lo que el 10 por ciento de las ganancias tendrán que ser para el estado de Washington D.C.

Primer equipo en ser vendido en su totalidad después del Super Bowl

En caso de que se confirme la venta de los Seattle Seahawks después del Super Bowl, será la primera vez en la era del mismo que un equipo salga a la venta en su totalidad después de disputar el juego de campeonato. En febrero de 1991, Preston Robert Tisch compró el 5o por ciento de los New York Giants campeones.

Paul G. Allen | AP

¿Cómo compró Paul Allen al equipo?

El cofundador de Microsoft, junto a su amigo de la infancia Bill Gates, compró a los Seattle Seahawks en 1997 a Ken Behring. Paul Allen ayudó a la permanencia del equipo en la Ciudad Esmeralda, quien en ese entonces estaba próxima a mudarse al sur de California, cosa que Allen impidió.

Jody Allen | AP

Después, el empresario se convirtió en una pieza angular en los Halcones Marinos, quienes tuvieron tres apariciones en el Super Bowl con él como dueño; una de ellas terminó en una victoria. Tras su muerte en 2018, el equipo siguió compitiendo, pero será la primera vez sin él que esté en el Juego Grande.

Mike Macdonald, entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, declaró hace unos días en rueda de prensa como es su relación con Jody, hermana de Paul. Ella fue la encargada de tomar una de las decisiones más importantes en la era moderna de los Halcones Marinos, el despido del legendario Pete Carroll.

"Lo que más me llamó la atención de Jody fue su entusiasmo sobre dónde quería que estuviera nuestro equipo y nuestra franquicia como visión de los Seattle Seahawks", indicó Macdonald este viernes durante la disponibilidad con los medios del equipo. "Eso fue durante nuestro proceso de entrevistas. Honestamente, ahí fue donde pensé 'Ok, esto es algo en lo que creo mucho y siento que puedo ayudar a crear eso'. Así que creo que todo lo hemos visto desde esa perspectiva. Es muy claro qué tipo de equipo quiere y ha sido increíblemente solidaria. Ella ha sido increíble".