¿Donald Trump predijo el ataque a las Torres Gemelas? Esto fue lo que dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras asegurar que había anticipado los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.

Sus declaraciones giran en torno a advertencias que, según él, habría hecho tiempo antes sobre la amenaza de Osama bin Laden y el riesgo de un atentado en territorio estadounidense.

Trump afirma que advirtió sobre Osama bin Laden en un libro publicado en el año 2000. / AP

¿Qué dijo Donald Trump sobre el 11 de septiembre?

De acuerdo con sus propias palabras, Trump afirmó que había advertido con anticipación sobre la posibilidad de un ataque contra el World Trade Center. Incluso aseguró que esa predicción ocurrió aproximadamente un año antes de los atentados.

El mandatario sostuvo que había señalado públicamente el peligro que representaba Bin Laden y la necesidad de actuar frente a esa amenaza.

El atentado contra el World Trade Center ocurrió el 11 de septiembre de 2001 y dejó miles de víctimas. / X

El contexto de los ataques a las Torres Gemelas

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea. Ese día, miembros de Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales que fueron impactados contra las Torres Gemelas en Nueva York y otros objetivos en Estados Unidos.

Este hecho provocó miles de muertes y desencadenó cambios profundos en la política internacional y en las estrategias de seguridad global.

El 11-S sigue siendo uno de los episodios más impactantes en la historia de Estados Unidos. / UNAM

¿Donald Trump realmente predijo el ataque a las Torres Gemelas?

Revisiones documentales a su libro The America We Deserve (2000), citado por el propio mandatario como prueba, contradicen esa versión. Diversos análisis coinciden en que el texto solo menciona a Bin Laden como una amenaza general, sin prever ni describir un ataque específico contra las Torres Gemelas.

"The America We Deserve" es un libro publicado en el año 2000 por Donald Trump (con Dave Shiflett). / Apple books