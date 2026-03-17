Donald Trump afirma que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica tras referirse a la situación de Cuba y afirmar que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones entre ambos países debido al bloqueo energético impuesto a la isla.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de la presión económica que enfrenta el gobierno cubano, luego de que Washington implementara medidas que afectan el suministro de petróleo hacia el país caribeño.

El presidente estadounidense aseguró que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo con Cuba./ AP

Trump también habló sobre la posibilidad de un eventual acuerdo entre ambas naciones. Durante su intervención aseguró que “muy pronto” podría alcanzarse un entendimiento, aunque dejó claro que otros conflictos internacionales ocupan primero la agenda de su gobierno.

En ese sentido, el mandatario señaló: “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, una frase que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales.

¿Qué dijo Trump sobre un posible acuerdo con Cuba?

El presidente estadounidense explicó que su administración mantiene conversaciones relacionadas con la situación de la isla, aunque aclaró que otros asuntos internacionales siguen siendo prioridad.

Al respecto, Trump afirmó: “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, dejando entrever que las negociaciones con el país caribeño podrían abordarse más adelante.

Trump señaló que su administración mantiene conversaciones con Cuba mientras atiende otros conflictos internacionales./ Pixabay

Sus declaraciones se producen en un momento delicado para la relación bilateral, marcada por decisiones recientes del gobierno estadounidense que han incrementado la presión económica sobre La Habana.

Tensiones por el bloqueo energético a la isla

La situación se intensificó después de que Estados Unidos estableciera desde enero un bloqueo petrolero contra Cuba, medida que afectó el suministro energético del país.

Además, Washington también tomó decisiones para restringir el envío de petróleo venezolano hacia la isla, lo que impacta directamente en el abastecimiento de combustible.

Posteriormente, el gobierno estadounidense anunció aranceles mediante una orden ejecutiva para los países que suministren crudo a Cuba, una medida que busca limitar las fuentes de energía del gobierno cubano.

Las tensiones aumentaron luego de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero contra Cuba./ Pixabay