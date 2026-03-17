¿Por qué se conmemora el 18 de marzo en México? La historia de la Expropiación Petrolera

Cada 18 de marzo, México recuerda uno de los acontecimientos más importantes de su historia moderna: la Expropiación Petrolera de 1938, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esta decisión permitió que el Estado mexicano tomara el control de la industria petrolera, que hasta ese momento estaba en manos de empresas extranjeras.

El anuncio se realizó la noche del 18 de marzo de 1938 mediante un mensaje dirigido a la nación. En ese momento, el gobierno informó que las compañías petroleras que operaban en el país serían expropiadas debido a un conflicto laboral con los trabajadores del sector.

La Expropiación Petrolera permitió que el Estado mexicano tomara el control de la industria petrolera./ Pixabay

La medida afectó a 17 compañías petroleras extranjeras, principalmente de origen estadounidense, británico y neerlandés. Estas empresas controlaban gran parte de la producción y explotación del petróleo en territorio mexicano.

El conflicto que originó la decisión comenzó cuando los trabajadores petroleros exigieron mejoras en sus salarios y condiciones laborales. Tras un proceso legal, las autoridades laborales y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldaron las demandas de los trabajadores.

¿Por qué el gobierno decidió expropiar la industria petrolera?

Las empresas petroleras se negaron a cumplir con las resoluciones emitidas por las autoridades mexicanas, lo que llevó al gobierno de Lázaro Cárdenas a aplicar la Ley de Expropiación de 1936. Con base en esta legislación, el Estado tomó posesión de las instalaciones, maquinaria y recursos de las compañías.

La decisión se justificó como una medida para proteger los intereses del país y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales. El gobierno también asumió el compromiso de pagar indemnizaciones a las empresas afectadas por la expropiación.

Este episodio marcó un momento clave en la política económica de México, ya que representó un paso importante en el control nacional de los recursos energéticos.

Cada año se realizan actos conmemorativos en México para recordar la Expropiación Petrolera./ Pixabay

El nacimiento de Pemex y el impacto del decreto

Después de la expropiación, el gobierno mexicano enfrentó el reto de reorganizar y operar la industria petrolera sin el apoyo de las compañías extranjeras. Como parte de este proceso, en 1938 se creó Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal encargada de administrar la producción petrolera del país.

La población mexicana también participó en el proceso de consolidación de la industria nacional. En ese momento se realizaron colectas públicas para reunir recursos que ayudaran a cubrir las indemnizaciones correspondientes a las compañías expropiadas.

Con el paso del tiempo, la Expropiación Petrolera se convirtió en un símbolo de soberanía y uno de los hechos más representativos de la historia económica y política del país.

Actualmente, cada 18 de marzo se realizan ceremonias y actos conmemorativos en México para recordar la decisión tomada en 1938 y su impacto en el desarrollo de la industria energética nacional.