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Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña

Punch, el mono que conquistó internet cuando era pequeño, ahora convive con la macaca Aiko./ X: @bosunatiklama
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:21 - 16 marzo 2026
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Aiko tiene una historia similar a la de Punch, ya que también fue rechazada por su manada

El macaco japonés conocido como Punch, que se volvió famoso en redes sociales por su historia y sus videos virales, nuevamente está dando de qué hablar en internet. En los últimos días comenzaron a circular fotografías y videos donde aparece acompañado de una macaca llamada Aiko, lo que ha provocado comentarios entre los usuarios que aseguran que el popular primate “ya tiene novia”.

Punch ganó notoriedad en redes sociales debido a su peculiar historia de vida. Cuando era pequeño, el macaco fue rechazado por su propia madre, lo que obligó a los cuidadores del lugar donde vive a intervenir para garantizar su supervivencia. Debido a esta situación, el animal fue criado por humanos durante sus primeros meses.

Durante esa etapa, los cuidadores colocaron un peluche para que Punch pudiera abrazarlo, ya que el contacto físico es fundamental para el desarrollo de los primates. Con el paso del tiempo, el macaco adoptó ese objeto como si fuera su madre, lo que llamó la atención de miles de personas cuando las imágenes comenzaron a difundirse en internet.

Fotos y videos muestran a Punch junto a Aiko, la macaca que ahora lo acompaña./ Captura de pantalla

La historia que hizo famoso al monito Punch

Las fotografías del pequeño macaco abrazando su peluche se volvieron virales y convirtieron a Punch en uno de los animales más conocidos en redes sociales. Muchos usuarios se conmovieron al conocer su historia y comenzaron a compartir los videos del primate en distintas plataformas.

Con el paso de los años, Punch creció y continuó siendo seguido por miles de personas que observan su desarrollo. A pesar de las dificultades que enfrentó al inicio de su vida, el macaco logró adaptarse a su entorno y seguir conviviendo con otros primates.

Sin embargo, su historia volvió a llamar la atención recientemente cuando comenzaron a difundirse imágenes donde aparece junto a Aiko, una macaca que también tuvo dificultades para integrarse a su grupo.

Punch ganó fama en redes por su historia de vida y ahora comparte espacio con la macaca Aiko./ AP

Aiko, la macaca que ahora acompaña a Punch

Aiko tiene una historia similar a la de Punch, ya que también fue rechazada por su manada, lo que provocó que terminara compartiendo espacio con el macaco viral. Con el tiempo, ambos primates comenzaron a convivir con mayor frecuencia.

Las imágenes que circulan en redes muestran a Punch y Aiko juntos en varias ocasiones, lo que ha provocado que muchos usuarios bromeen con que el famoso macaco “ya tiene novia”.

Aunque la relación entre ambos animales responde simplemente a la convivencia natural entre primates, los videos y fotografías han vuelto a viralizar a Punch en internet.

El macaco Punch se volvió viral en internet por su historia y recientemente fue visto junto a Aiko./ X

Con estas nuevas imágenes, el monito Punch vuelve a conquistar las redes sociales, donde su historia continúa generando empatía entre los usuarios que siguieron su evolución desde que era una pequeña cría abrazando un peluche.

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