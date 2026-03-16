A 18 años de la pelea entre Emos y Punks: ¿Por qué sucedió y nadie la olvida?

El 16 de marzo de 2008, la Glorieta de los Insurgentes, en la Ciudad de México, fue escenario de uno de los episodios más recordados de la cultura juvenil en el país: la confrontación entre emos y punks, dos tribus urbanas que protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado en videos, reportajes y testimonios de la época.

A 18 años de aquel suceso, el episodio continúa siendo recordado como un momento que reflejó las tensiones entre subculturas juveniles y el impacto que comenzaban a tener internet y las redes sociales en la organización de encuentros entre jóvenes.

Un 16 de marzo de 2008 emos y punks se enfrentaron en una campal que marcó historia

El auge de la subcultura emo

Durante la década de los 2000, el estilo emo se volvió especialmente popular entre adolescentes y jóvenes en diversas ciudades de México.

La estética se caracterizaba por ropa negra, flequillos largos, delineador en los ojos y una estética vinculada a la música alternativa, lo que rápidamente generó presencia en espacios públicos y redes sociales.

El crecimiento de este movimiento juvenil también provocó reacciones de rechazo por parte de otras tribus urbanas que ya tenían presencia en la ciudad, como punks, metaleros y rockabillys.

Aquí un emo con uno de los celulares más modernos de esa época

El origen del conflicto

El enfrentamiento tuvo su origen en amenazas y convocatorias difundidas en internet, donde algunos grupos anunciaron reuniones para confrontar a los emos.

Entre las acusaciones que circulaban en foros y redes sociales se encontraba la idea de que los emos imitaban elementos estéticos de otras subculturas, como el uso de ropa negra o accesorios como estoperoles.

Este contexto generó un ambiente de tensión que culminó en la reunión masiva en la Glorieta de Insurgentes.

La batalla en la Glorieta de los Insurgentes

El 16 de marzo de 2008, cientos de jóvenes se concentraron en ese punto del Metro Insurgentes, conocido por ser un lugar de encuentro para distintas tribus urbanas.

Durante la jornada se registraron gritos, persecuciones, lanzamiento de objetos y enfrentamientos físicos entre grupos de emos, punks y jóvenes identificados como “anti-emos”.

Videos grabados por asistentes comenzaron a circular rápidamente en internet, lo que amplificó la visibilidad del evento en medios de comunicación.

Integrantes del movimiento Hare Krishna trataron de mediar la situación

Intervención policial y mediación

Ante el aumento de la tensión, elementos de la policía capitalina y granaderos intervinieron para separar a los grupos y evitar que el conflicto escalara.

De acuerdo con los reportes de la época, no se registraron heridos graves, aunque el enfrentamiento generó preocupación por la violencia entre jóvenes en espacios públicos.

Uno de los episodios más recordados del día fue la intervención de integrantes del movimiento Hare Krishna, quienes se acercaron a la zona con el objetivo de calmar a los participantes.

Un episodio que quedó en la memoria colectiva

Con el paso de los años, la pelea entre emos y punks se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de la cultura juvenil en México durante los años 2000.

El evento evidenció la búsqueda de identidad entre distintas subculturas urbanas y la manera en que internet comenzaba a influir en la organización de reuniones y confrontaciones juveniles.

Además, el episodio fue retomado en distintos espacios de la cultura popular, incluyendo referencias en televisión y programas como La Rosa de Guadalupe.

Policías de la capital tuvieron que intervenir para acabar con la pelea que no dejó lesionados de gravedad

Recordado por nuevas generaciones