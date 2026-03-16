SMN alerta por aumento de calor en el centro de México entre marzo y mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026 se registrará un aumento de las temperaturas en el centro de México, incluida la Ciudad de México y otros estados de la región. De acuerdo con los pronósticos climáticos, el periodo seco y caluroso podría traer varios episodios de calor intenso.

Las autoridades meteorológicas señalan que durante este periodo se podrían presentar entre tres y cinco ondas de calor, fenómeno que ocurre cuando las temperaturas se mantienen por encima del promedio durante varios días consecutivos.

Entre marzo y mayo podrían registrarse entre tres y cinco ondas de calor en la región centro del país./ Pixabay

Además, especialistas prevén que en algunas zonas las temperaturas podrían ubicarse hasta 4 grados Celsius por encima del promedio habitual para esta temporada en la región central del país.

Aunque se espera un incremento del calor, los expertos indican que las condiciones previstas para 2026 no necesariamente alcanzarían los niveles extremos que se registraron en 2024, uno de los años con temperaturas más elevadas en el país.

¿Cuántas ondas de calor se esperan en el centro de México?

El pronóstico del SMN señala que entre tres y cinco ondas de calor podrían presentarse en la región conocida como la Megalópolis, que incluye a Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Autoridades meteorológicas advierten que las temperaturas podrían superar el promedio durante la primavera./ Pixabay

Se estima que la onda de calor más prolongada podría durar hasta 15 días consecutivos, lo que provocaría varios días seguidos con temperaturas elevadas en estas entidades.

Este tipo de fenómenos suele ocurrir cuando predominan cielos despejados, radiación solar intensa y escasas lluvias, condiciones que favorecen el aumento del calor en zonas urbanas.

Mayo podría ser el mes más caluroso

Las proyecciones climáticas apuntan a que mayo podría concentrar los días más calurosos del periodo, ya que suele ser uno de los meses con mayor acumulación de calor antes del inicio de la temporada de lluvias.

Durante los episodios más intensos de calor, se estima que los termómetros podrían alcanzar entre 32 y 35 grados Celsius en algunas zonas del centro del país.

Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar protección solar, especialmente durante los días en los que se registren temperaturas más elevadas.