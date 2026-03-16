Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SMN alerta por aumento de calor en el centro de México entre marzo y mayo de 2026

El SMN prevé un aumento de temperaturas en el centro de México entre marzo y mayo de 2026./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:42 - 16 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las autoridades meteorológicas anticipan que el periodo seco-caliente traerá varios episodios de calor intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026 se registrará un aumento de las temperaturas en el centro de México, incluida la Ciudad de México y otros estados de la región. De acuerdo con los pronósticos climáticos, el periodo seco y caluroso podría traer varios episodios de calor intenso.

Las autoridades meteorológicas señalan que durante este periodo se podrían presentar entre tres y cinco ondas de calor, fenómeno que ocurre cuando las temperaturas se mantienen por encima del promedio durante varios días consecutivos.

Entre marzo y mayo podrían registrarse entre tres y cinco ondas de calor en la región centro del país./ Pixabay

Además, especialistas prevén que en algunas zonas las temperaturas podrían ubicarse hasta 4 grados Celsius por encima del promedio habitual para esta temporada en la región central del país.

Aunque se espera un incremento del calor, los expertos indican que las condiciones previstas para 2026 no necesariamente alcanzarían los niveles extremos que se registraron en 2024, uno de los años con temperaturas más elevadas en el país.

¿Cuántas ondas de calor se esperan en el centro de México?

El pronóstico del SMN señala que entre tres y cinco ondas de calor podrían presentarse en la región conocida como la Megalópolis, que incluye a Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Autoridades meteorológicas advierten que las temperaturas podrían superar el promedio durante la primavera./ Pixabay

Se estima que la onda de calor más prolongada podría durar hasta 15 días consecutivos, lo que provocaría varios días seguidos con temperaturas elevadas en estas entidades.

Este tipo de fenómenos suele ocurrir cuando predominan cielos despejados, radiación solar intensa y escasas lluvias, condiciones que favorecen el aumento del calor en zonas urbanas.

Mayo podría ser el mes más caluroso

Las proyecciones climáticas apuntan a que mayo podría concentrar los días más calurosos del periodo, ya que suele ser uno de los meses con mayor acumulación de calor antes del inicio de la temporada de lluvias.

Durante los episodios más intensos de calor, se estima que los termómetros podrían alcanzar entre 32 y 35 grados Celsius en algunas zonas del centro del país.

Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar protección solar, especialmente durante los días en los que se registren temperaturas más elevadas.

El calor podría intensificarse en el centro de México antes del inicio de la temporada de lluvias./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
17:42 ¿Y su trofeo? Así viajó Kimi Antonelli después del Gran Premio de China 2026
17:35 Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:25 "Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
17:21 Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
16:58 ¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
16:55 Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica
16:49 'Me persigue todo el tiempo', Luis Enrique sobre el polémica declaración sobre la Liga Francesa
16:48 Las Chivas de Gabriel Milito van por la racha de Matías Almeyda
16:44 ¡Llegó el día! El Original Grande Americano se enfrenta a El Grande Americano este 16 de marzo en Monday Night Raw
16:42 SMN alerta por aumento de calor en el centro de México entre marzo y mayo de 2026
Tendencia
1
Futbol El emotivo gesto de apoyo de Club América para Luis Ángel Malagón
2
Contra VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
3
Futbol ¡Analizando al rival! Efraín Juárez estuvo presente en el América vs Mazatlán
4
Contra Oscar 2026: lista completa de ganadores en la 98ª edición de los Premios de la Academia
5
Futbol "Será lindo el regresar a casa": André Jardine, sobre la vuelta de América al Estadio Azteca
6
Empelotados Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
Te recomendamos
Andrea Kimi Antonelli festeja en el podio del Gran Premio de China 2026 | AP
Fórmula 1
16/03/2026
¿Y su trofeo? Así viajó Kimi Antonelli después del Gran Premio de China 2026
Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
16/03/2026
Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
"Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
Futbol
16/03/2026
"Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
Contra
16/03/2026
Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
Futbol
16/03/2026
¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica
Futbol
16/03/2026
Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica