¡Se va! DT de Toluca anuncia su salida en plena Liguilla del Clausura 2026

Toluca se quedará sin director técnico al finalizar la Liguilla del Clausura 2026. Patrice Lair, estratega del equipo femenil, anunció que al terminar el torneo actual del futbol mexicano se irá de las Diablas. Aunque no quiso dar detalles de su decisión, el entrenador francés aseguró que la directiva del equipo ya sabe de su decisión de no continuar en el banquillo de las Rojas.

Patrice Lair se irá de Toluca Femenil | MEXSPORT

Este jueves, Toluca Femenil afrontó la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Tigres. Aunque se pusieron abajo en el marcador, las Diablas lograron remontar con goles de las francesas Eugénie Le Sommer y Faustine Robert, para así llevarse una mínima ventaja al juego de Vuelta. Sin embargo, después de este encuentro es cuando vino el ‘bombazo’ por parte después su director técnico.

Luego de la remontada ante las Felinas, Patrice Lair salió a conferencia de prensa postpartido. El estratega francés, más allá de resaltar la actitud de su equipo en el juego de Ida, declaró que cuando Toluca Femenil finalice su actividad en Liguilla, él dejará de ser el entrenador. Asimismo, dejó en claro que al ser su último torneo, quiere irse en grande y buscará clasificar a sus dirigidas a la Final.

Toluca Femenil remontó ante Tigres | MEXSPORT

“Esta noche yo puedo decir que no me quedaré en Toluca, el club sabe esto hace tiempo. Si nos eliminan, lamentablemente no los veré aquí (a los reporteros). Quiero agradecerles especialmente a los periodistas; no son periodistas agresivos, son periodistas de calidad que hacen buenos papeles y disfruté trabajando con ustedes. Haré todo lo posible para calificar al Toluca a Semifinales y si vamos, pasaremos a la Final, ¿por qué no?”, señaló el francés.

¿Por qué Patrice Lair dejará de ser DT de Toluca Femenil?

Aunque no dio las razones específicas de su salida, ya hay versiones internacionales en las que aseguran que dos figuras de Toluca Femenil saldrán la próxima temporada. Las dos jugadores de las Diablas que apuntan a salir después de que termine el Clausura 2026 son justamente las autoras de los goles del partido de Ida, Eugénie Le Sommer y Faustine Robert. Aunque no es un hecho, estas futbolistas apuntan a también dejar el club.

La francesas apuntan a irse | MEXSPORT

La salida después estas jugadores francesas supuestamente ha provocado que Patrice Lair, también francés, haya tomado la decisión de dejar a Toluca para la próxima temporada. Sin embargo, el director técnico europeo dejó en claro que buscará salir de la mejor manera, por lo que buscará llegar hasta la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y conseguir el primer título para el equipo.

¿Cuál es el balance de Patrice Lair como DT de Toluca Femenil?

Patrice Lair llegó a Toluca Femenil para el inicio del Apertura 2025. Hasta el momento, luego del partido de Ida de Cuartos de Final del Clausura 2026, el estratega francés ha dirigido 37 compromisos con las Diablas, con un balance de 20 victorias, ocho empates y siete derrotas. Además, en los dos torneos que estuvo logró clasificarse a Liguilla.

Patrice Lair llegó a dos Liguillas | MEXSPORT