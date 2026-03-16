¿Sandra Cuevas reta a C4 Jiménez? Publica imagen de “King Royal Pelea”

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir en su cuenta de X una imagen en la que aparece caracterizada como boxeadora frente al periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez. La imagen simula un cartel promocional de combate titulado “King Royal Pelea”, donde ambos aparecen con guantes de boxeo bajo la leyenda “Sandra Cuevas vs Carlos Jiménez”.

La publicación surgió después del evento Ring Royale, un espectáculo de boxeo entre celebridades e influencers que fue impulsado por el conductor e influencer Poncho de Nigris. El show combinó peleas de exhibición, entretenimiento y figuras mediáticas, lo que generó gran conversación en redes sociales.

Sandra Cuevas compartió en X este cartel ficticio donde aparece enfrentando al periodista Carlos “C4” Jiménez tras el evento Ring Royale./ @SandraCuevas_

El evento logró atraer gran atención del público debido a su formato que mezcla deporte y espectáculo digital. La función reunió a creadores de contenido, celebridades de televisión y personalidades del internet que aceptaron subirse al ring frente a miles de asistentes.

¿De dónde viene la rivalidad entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez?

El enfrentamiento entre ambos surgió después de que C4 Jiménez, periodista especializado en nota roja, difundiera información sobre una rodada de motociclistas relacionada con un evento impulsado por Cuevas. En ese contexto se reportó la muerte de un joven atropellado, hecho que derivó en un intercambio de señalamientos entre ambos.

Sandra Cuevas difundió en redes un cartel estilo pelea de boxeo donde aparece frente a Carlos “C4” Jiménez./ X

La exalcaldesa rechazó que el incidente estuviera ligado a su evento y acusó al periodista de difundir información incorrecta. Desde entonces, ambos han protagonizado varios cruces de declaraciones en redes sociales.

Incluso Cuevas ha advertido en distintas ocasiones que podría emprender acciones legales contra el comunicador, mientras que C4 Jiménez ha defendido su trabajo periodístico y las publicaciones que ha realizado sobre el caso.

Sandra Cuevas ironizó sobre su rivalidad con el periodista C4 Jiménez al publicar este montaje./ X

Ring Royale: el evento que impulsó la polémica

Entre los combates más comentados de la cartelera destacó el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, uno de los duelos que más expectativa generó entre los seguidores del evento.

Otro combate que también llamó la atención fue el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, quienes llevaron al ring una rivalidad pública que ambos mantienen desde hace años.

La cartelera incluyó además otros enfrentamientos entre figuras del entretenimiento y creadores de contenido, lo que convirtió al evento en uno de los espectáculos más comentados en redes sociales durante el fin de semana.