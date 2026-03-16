FGR admite que escena en cabaña de “El Mencho” fue contaminada

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que las cabañas donde presuntamente se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no fueron aseguradas de inmediato tras el operativo, lo que provocó que el lugar fuera alterado después del ingreso de personas sin autorización.

En un comunicado oficial, la dependencia explicó que tuvo conocimiento de que varias personas entraron a cabañas ubicadas en un club en Tapalpa, Jalisco, sitio donde se presume que se resguardaba Rubén N. Sobre esta situación, la institución señaló: “En días recientes se tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a varias cabañas ubicadas en un club localizado en ese municipio, donde se presume se resguardaba Rubén N, y se ha señalado públicamente que se encontraron diversos indicios relacionados con su posible actividad criminal”.

Las cabañas en Tapalpa, Jalisco, quedaron bajo investigación luego de que personas ingresaran sin autorización, según informó la FGR./ X

La Fiscalía indicó que el contexto del operativo obligó a retirar al personal de la zona, ya que se trataba de una intervención considerada de alto riesgo. Debido a ello, el resguardo del lugar no se realizó de manera inmediata.

¿Por qué no se aseguró la zona tras el operativo?

La institución explicó que las condiciones en el área no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial. En ese sentido, la dependencia señaló: “El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”.

Además, detalló que por esa razón no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles. La Fiscalía añadió en su posicionamiento: “En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”.

La Fiscalía señaló que no puede confirmar si los objetos hallados en las cabañas estaban ahí originalmente./ RS

Antes de que se ejecutara ese procedimiento legal, las autoridades supieron que varias personas habían entrado al sitio sin permiso, lo que alteró el estado original del lugar.

Posible contaminación de la escena

La FGR explicó que ese acceso no autorizado generó una posible alteración en la escena. En el comunicado se detalla: “Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena”.

Debido a esta situación, la institución señaló que no es posible confirmar si los objetos reportados públicamente realmente se encontraban en el lugar desde un inicio, ya que pudieron haber sido introducidos posteriormente.

La Fiscalía también advirtió que la situación podría afectar la preservación de evidencias. En ese sentido, puntualizó: “no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.