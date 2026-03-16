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Muere el actor Matt Clark, reconocido por su participación en la película Volver al Futuro

Murió Matt Clark, actor de Back to the Future/X: @Dexerto
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:13 - 16 marzo 2026
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Reportes indican que su fallecimiento se debió a complicaciones por una operación de espalda

El actor estadounidense Matt Clark, conocido por su participación en la película “Volver al Futuro III”, murió este 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su casa en Austin, Texas. De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el fallecimiento ocurrió por complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.


Clark desarrolló una extensa trayectoria en cine y televisión durante varias décadas, consolidándose como uno de los actores de reparto más constantes en producciones estadounidenses, particularmente en películas del género western.

Matt Clark tenía 89 años al momento de su muerte/cscottrollins

Participación en Volver al Futuro III

Uno de los papeles más recordados del actor fue su aparición en “Back to the Future Part III” (1990), la tercera entrega de la saga protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.


En la película interpretó al cantinero Chester, personaje que aparece en la historia ambientada en el Viejo Oeste, cuando el protagonista Marty McFly viaja al año 1885.


La cinta, dirigida por Robert Zemeckis, forma parte de una de las trilogías más populares del cine de ciencia ficción.

Trayectoria en el cine western

Además de su participación en la saga Volver al Futuro, Matt Clark fue ampliamente reconocido por su presencia en diversas películas del género western.


Entre las producciones en las que participó destacan:

  • “The Outlaw Josey Wales” (1976)

  • “The Cowboys” (1972)

  • “The Life and Times of Judge Roy Bean” (1972)

  • “Jeremiah Johnson” (1972)


Estas películas contribuyeron a consolidar su presencia en historias ambientadas en el Viejo Oeste estadounidense.

Más de un centenar de producciones

A lo largo de su carrera, Matt Clark participó en más de 120 proyectos entre cine y televisión.


También formó parte del elenco de películas como “Brubaker” (1980) y “The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension” (1984).


Su último trabajo en cine fue en la película “A Million Ways to Die in the West” (2014).

Trabajo detrás de cámaras

Además de su carrera como actor, Clark también desarrolló actividades como director y realizador.


Entre sus trabajos detrás de cámaras se encuentra la dirección de la película “Da” (1988), además de la participación en la realización de episodios de televisión en distintas producciones.

Matt Clark participó en la tercera entrega de Volver al Futuro/Amblin Entertainment

Una carrera de más de cinco décadas

Matt Clark nació el 25 de noviembre de 1936 en Washington, D.C. y comenzó su carrera artística a finales de la década de 1950.


Durante más de cinco décadas de actividad, el actor participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, consolidando una trayectoria reconocida dentro del cine estadounidense.


Su trabajo quedó asociado a películas del western y a participaciones en producciones populares como “Volver al Futuro III”, una de las cintas más recordadas de su carrera.

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