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Michael B. Jordan gana Mejor Actor por Sinners y logra su primer premio de la Academia

El actor recibió su primer premio de la Academia durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:50 - 15 marzo 2026
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El reconocimiento representa el primer Oscar de su carrera, un logro significativo después de más de dos décadas de trayectoria en cine y televisión

La 98ª edición de los Premios Oscar, realizada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, dejó uno de los momentos más importantes de la noche con el triunfo de Michael B. Jordan, quien se llevó el premio a Mejor Actor por su trabajo en la película Sinners.

El reconocimiento marcó un punto clave en la trayectoria del actor estadounidense, ya que representa el primer Oscar de su carrera después de años consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación dentro de la industria cinematográfica.

El Dolby Theatre de Hollywood fue el escenario donde el actor recibió el reconocimiento de la Academia./ AP

En la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, Jordan interpreta a dos personajes gemelos, Smoke y Stack. La historia está ambientada en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930 y explora temas relacionados con la violencia, la identidad y el contexto social de la época.

La complejidad de interpretar dos personajes dentro de la misma historia fue uno de los aspectos más elogiados por la crítica. La actuación del actor fue considerada una de las más sólidas de la temporada de premios, lo que finalmente lo llevó a obtener el reconocimiento de la Academia.

Michael B. Jordan ganó el Oscar 2026 a mejor actor

El trabajo del actor en Sinners fue destacado por su capacidad para diferenciar a los dos personajes que interpreta, aportando matices distintos a cada uno dentro de la misma narrativa. Este reto actoral fue uno de los factores que más influyeron en su victoria.

Además, la película se posicionó como una de las producciones más relevantes del año dentro de la temporada de premios, acumulando múltiples nominaciones en distintas categorías.

La colaboración entre Michael B. Jordan y el director Ryan Coogler también fue clave para el éxito del proyecto. Ambos han trabajado juntos en varias ocasiones, incluyendo películas como Fruitvale Station, Creed y Black Panther, lo que ha consolidado una relación creativa destacada en Hollywood.

Una trayectoria consolidada en el cine

Antes de alcanzar este reconocimiento, Jordan ya había construido una carrera sólida tanto en televisión como en cine. Sus primeras apariciones fueron en series como The Wire y Friday Night Lights, donde comenzó a llamar la atención del público.

Con el paso de los años, el actor se convirtió en protagonista de producciones importantes y logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de su generación dentro del cine estadounidense.

El Oscar 2026 representa uno de los logros más importantes de su carrera y confirma el impacto que ha tenido su trabajo en la industria cinematográfica.

La interpretación de Jordan en Sinners fue una de las actuaciones más destacadas de la temporada de premios./ X:@TheAcademy
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