Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour recrean icónico momento de El diablo viste a la moda

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Anne Hathaway y Anna Wintour aparecieron juntas en el escenario, provocando una ola de reacciones entre los asistentes y en redes sociales. Su presencia evocó inmediatamente a la famosa película El diablo viste a la moda, estrenada en 2006.

La actriz estadounidense fue una de las encargadas de presentar un premio durante la gala celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, mientras que Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y una de las figuras más influyentes en la industria de la moda, apareció durante el mismo segmento.

La escena llamó la atención debido a la relación simbólica entre ambas figuras. En El diablo viste a la moda, Hathaway interpretó a Andy Sachs, una joven periodista que trabaja para una poderosa editora de moda inspirada en figuras reales de la industria, entre ellas la propia Anna Wintour.

El momento generó reacciones entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales./ Captura de pantalla

El encuentro en el escenario generó un momento cargado de nostalgia para los seguidores de la película, considerada un clásico moderno del cine sobre el mundo de la moda.

LOL at this Devil Wears Prada joke between Anne Hathaway and Anna Wintour while presenting at the Oscars



Anne: Anna, would you like to read the nominees?



Anna: Thank you, Emily pic.twitter.com/7IvNj7RmJw — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

¿Por qué el momento recordó a El diablo viste a la moda?

La aparición conjunta de Hathaway y Wintour fue interpretada como un guiño a la historia de la película, ya que el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, ha sido relacionado durante años con la figura de la editora de Vogue.

Aunque la película nunca confirmó oficialmente esa inspiración, la coincidencia entre ambas figuras y su presencia en el mismo escenario durante los Oscar provocó que muchos espectadores recordaran la historia que se desarrolla dentro de una revista de moda.

El momento fue recibido con aplausos por parte del público presente en el teatro, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios destacaron el paralelismo entre la ficción y la realidad.

El guiño a El diablo viste a la moda se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche./ AP

Un momento de moda y cine en los Oscar

La ceremonia de los Premios Oscar suele reunir a figuras destacadas de distintas industrias del entretenimiento, pero en esta ocasión también sirvió como un punto de encuentro entre el cine y el mundo de la moda.

Anne Hathaway, quien ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2013 por Les Misérables, ha mantenido una carrera destacada en Hollywood y continúa siendo una figura influyente tanto en el cine como en la moda.

Por su parte, Anna Wintour es considerada una de las editoras más poderosas de la industria fashion y su presencia en eventos de gran impacto mediático suele generar atención internacional.