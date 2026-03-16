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2026 Oscar: ¿Qué es la neurofibromatosis? La enfermedad que padece el actor Adam Pearson

El actor británico padece neurofibromatosis, una enfermedad genética que afecta el sistema nervioso./ AFP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:56 - 15 marzo 2026
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El actor británico Adam Pearson volvió a llamar la atención durante los Oscar 2026 al visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética poco común

La aparición del actor británico Adam Pearson durante la temporada de premios y los Oscar 2026 volvió a poner atención internacional sobre la neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética que él padece y que ha decidido visibilizar a lo largo de su carrera como actor y activista.

Pearson se ha convertido en una figura relevante dentro del cine y la televisión no solo por su trabajo frente a la cámara, sino también por su lucha contra los prejuicios que enfrentan las personas con condiciones genéticas visibles. Su presencia en eventos de gran alcance mediático ha ayudado a generar mayor conversación sobre esta enfermedad.

La presencia de Adam Pearson en los Oscar 2026 volvió a poner atención sobre esta condición poco común./ AFP

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un trastorno genético que afecta el sistema nervioso y provoca el crecimiento de tumores en los nervios del cuerpo. Aunque la mayoría de estos tumores son benignos, la enfermedad puede generar diversas complicaciones dependiendo de cada caso.

Esta condición suele diagnosticarse durante la infancia y se produce por una alteración en el gen NF1, encargado de regular el crecimiento celular. Cuando este gen presenta una mutación, las células pueden multiplicarse de manera descontrolada y formar tumores en distintos nervios del organismo.

¿Qué es la neurofibromatosis tipo 1?

La NF1 es considerada una de las enfermedades genéticas más frecuentes relacionadas con el sistema nervioso. Se estima que afecta aproximadamente a una de cada 3 mil personas en el mundo.

Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran manchas café con leche en la piel, tumores benignos llamados neurofibromas, pecas en zonas específicas del cuerpo y cambios en el desarrollo óseo. En algunos pacientes también pueden presentarse dificultades de aprendizaje o problemas de visión.

La neurofibromatosis tipo 1 provoca el crecimiento de tumores benignos en los nervios del cuerpo./ AP

La enfermedad puede heredarse de uno de los padres que tenga la mutación genética, aunque también puede aparecer sin antecedentes familiares debido a una mutación espontánea.

¿Cómo se trata la neurofibromatosis?

Actualmente no existe una cura definitiva para la neurofibromatosis tipo 1, por lo que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas y monitorear la evolución de la enfermedad mediante revisiones médicas periódicas.

Dependiendo de las complicaciones que presente cada paciente, los especialistas pueden recomendar cirugías para retirar tumores, terapias médicas o seguimiento neurológico para evitar problemas mayores.

Además del aspecto médico, especialistas destacan la importancia de la información y la visibilidad pública para reducir el estigma social que enfrentan muchas personas con esta condición.

Adam Pearson ha utilizado su carrera como actor para visibilizar la neurofibromatosis tipo 1./ AP
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