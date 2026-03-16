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Premios Oscar 2026: ¿Por qué Sean Penn no asistió a recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto?
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Sean Penn fue anunciado como ganador del premio a Mejor Actor de Reparto, pero el actor no se encontraba presente en la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
El intérprete de 65 años fue reconocido por su actuación en la película “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), lo que representó el tercer Premio Oscar de su carrera. Sin embargo, a diferencia de los otros nominados en la categoría, Penn fue el único que no asistió a la ceremonia.
El momento en que se anunció su ausencia
Durante la entrega del galardón, el actor Kieran Culkin fue el encargado de anunciar al ganador de la categoría. Al darse a conocer el nombre de Sean Penn, el presentador explicó que el actor no se encontraba en el evento.
De acuerdo con lo ocurrido en la ceremonia, Culkin comentó que “Sean Penn no ha podido venir hoy... o no ha querido, así que voy a aceptar yo el galardón en su nombre”, lo que generó reacciones entre los asistentes y comentarios en redes sociales.
La razón por la que Sean Penn no asiste a las premiaciones
La ausencia del actor en la gala tiene relación con su postura personal frente a las ceremonias de premios. En una entrevista con Newsweek, Penn explicó que suele evitar este tipo de eventos debido a la incomodidad que le generan.
El actor afirmó que la razón principal es una cuestión de “ansiedad social”, motivo por el cual prefiere no acudir a recibir premios incluso cuando está nominado.
Durante la conversación, también expresó su percepción sobre las premiaciones: “El mundo de los premios es, para mí... un infierno”.
Una postura que ha mantenido durante años
Sean Penn señaló que su decisión de no asistir a ceremonias no está relacionada con desinterés por el reconocimiento de la industria cinematográfica, sino con la presión que implica participar en estos eventos.
El actor indicó que incluso preferiría no ser nominado si eso implica tener que subir al escenario a ofrecer un discurso de agradecimiento frente al público.
Las pocas veces que ha acudido a los Oscar
El intérprete recordó que en su trayectoria sólo ha asistido a la ceremonia de los Premios Oscar en una ocasión, cuando fue nominado por su actuación en “Mystic River”.
Según relató, acudió a la gala porque el director Clint Eastwood se lo pidió personalmente. En aquella ocasión resultó ganador de la estatuilla.
Posteriormente, Penn también obtuvo el Oscar por su actuación en “Milk”, consolidando su trayectoria dentro de la industria cinematográfica.
Tres premios Oscar en su carrera
Con el reconocimiento obtenido en 2026, Sean Penn suma tres estatuillas de la Academia, lo que lo coloca dentro del grupo de actores que han sido premiados en múltiples ocasiones por su trabajo en cine.
Aunque el actor no estuvo presente para recibir el galardón, su victoria en la categoría de Mejor Actor de Reparto se convirtió en uno de los momentos destacados de la ceremonia.
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