Metro CDMX: Cierre de estaciones de la Línea 2 provoca caos entre usuarios

Este lunes 16 de marzo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registró afectaciones en la Línea 2, luego de que varias estaciones suspendieran su servicio debido a trabajos de remodelación y mantenimiento en la infraestructura.

La medida impactó a miles de pasajeros que utilizan diariamente esta ruta, una de las más transitadas del sistema, la cual conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y atraviesa el centro de la capital.

Usuarios del Metro se encontraron con que varios estaciones de Línea 2 fueron cerradas/Pixabay

Estaciones cerradas por obras en la Línea 2

De acuerdo con información del Metro, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen cerradas mientras se realizan trabajos de modernización en la línea azul.

Las obras forman parte de un programa de rehabilitación de vías, instalaciones y sistemas de seguridad, con el objetivo de mejorar la operación del servicio.

Las autoridades indicaron que estas estaciones no brindarán servicio durante las labores de mantenimiento, por lo que los usuarios deben descender en estaciones cercanas y buscar alternativas de transporte.

Ante esta situación fueron habilitadas unidades de RTP/X: @ElMomentoOfic

Servicio dividido en dos tramos

Ante el cierre parcial, el Metro implementó un esquema de operación dividido en dos circuitos para mantener la movilidad en la línea.

El servicio funciona en los siguientes tramos: Cuatro Caminos – Pino Suárez Tasqueña – Xola

Esta modificación obliga a los usuarios a realizar transbordos o utilizar transporte alternativo para continuar su trayecto.

Apoyo con transporte alternativo

Para reducir las afectaciones en el traslado de los pasajeros, las autoridades habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo donde se encuentran las estaciones cerradas. Los autobuses brindan servicio entre Xola y Pino Suárez, con el objetivo de cubrir el trayecto que quedó sin operación de trenes.

A pesar de esta medida, usuarios reportaron retrasos y saturación en algunos puntos del sistema debido a la alta demanda de transporte.

Usuarios tardaron el doble o hasta el triple de tiempo para llegar a sus destinos/X: @ElMomentoOfic

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