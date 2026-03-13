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Metro CDMX anuncia cierre de estaciones de la Línea 2 este lunes 16 de marzo: ¿cuáles son?

El Metro de la CDMX anunció que tres estaciones de la Línea 2 permanecerán cerradas el lunes 16 de marzo. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:13 - 13 marzo 2026
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El Metro anunció cierres temporales en una de sus líneas más transitadas. Habrá cambios en el servicio y transporte de apoyo para los usuarios.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el lunes 16 de marzo de 2026 tres estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México permanecerán cerradas desde el inicio del servicio debido a trabajos de mejora en la infraestructura.

Usuarios de la Línea 2 del Metro deberán tomar previsiones ante el cierre temporal de tres estaciones. / iStock

La Línea 2, conocida como la Línea Azul, conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, por lo que el cierre parcial podría afectar los traslados de miles de personas que utilizan este corredor diariamente.

Línea 2 del Metro cerrará estaciones el lunes 16 de marzo. / @MetroCDMX

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante sus trayectos.

¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas?

De acuerdo con el STC Metro, las estaciones que no ofrecerán servicio durante ese día son:

  • San Antonio Abad

  • Chabacano

  • Viaducto

Estas estaciones forman parte del tramo donde se realizan trabajos de mantenimiento y modernización en la Línea 2, un proyecto que busca mejorar la operación y la seguridad del sistema.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto no ofrecerán servicio desde el inicio de operaciones este lunes. / RS

Así funcionará el servicio del Metro ese día

Ante el cierre de estas estaciones, el Metro informó que la operación de trenes se dividirá en dos circuitos:

  • Cuatro Caminos – Pino Suárez

  • Tasqueña – Xola

Además, se habilitará un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Xola – Pino Suárez, el cual funcionará en ambos sentidos para facilitar el traslado de los usuarios.

Este servicio operará aproximadamente de las 7:00 a las 24:00 horas, de acuerdo con lo informado por el Metro.

La Línea 2 del Metro es una de las más utilizadas en la Ciudad de México. / iStock
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