Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Metro CDMX anuncia cierre de estaciones de la Línea 2 este lunes 16 de marzo: ¿cuáles son?
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el lunes 16 de marzo de 2026 tres estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México permanecerán cerradas desde el inicio del servicio debido a trabajos de mejora en la infraestructura.
La Línea 2, conocida como la Línea Azul, conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, por lo que el cierre parcial podría afectar los traslados de miles de personas que utilizan este corredor diariamente.
Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante sus trayectos.
¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas?
De acuerdo con el STC Metro, las estaciones que no ofrecerán servicio durante ese día son:
San Antonio Abad
Chabacano
Viaducto
Estas estaciones forman parte del tramo donde se realizan trabajos de mantenimiento y modernización en la Línea 2, un proyecto que busca mejorar la operación y la seguridad del sistema.
Así funcionará el servicio del Metro ese día
Ante el cierre de estas estaciones, el Metro informó que la operación de trenes se dividirá en dos circuitos:
Cuatro Caminos – Pino Suárez
Tasqueña – Xola
Además, se habilitará un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Xola – Pino Suárez, el cual funcionará en ambos sentidos para facilitar el traslado de los usuarios.
Este servicio operará aproximadamente de las 7:00 a las 24:00 horas, de acuerdo con lo informado por el Metro.
#AvisoMetro Con la finalidad de continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2, el lunes 16 de marzo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, desde inicio de servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2026
Al ser día festivo, la operación de los trenes en la red iniciará a… pic.twitter.com/9xA0QOy3ci