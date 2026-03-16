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Escándalo tras los Premios Oscar: viralizan foto del Dolby Theatre lleno de basura
Luego de que se llevó a cabo la entrega de los Premios Oscar, hay un tema que está llamando poderosamente la atención y no tiene que ver con alguna película o actor reconocido, sino con lo sucio que quedó el Dolby Theatre de Los Ángeles, sede del evento.
De acuerdo con una fotografía publicada por un periodista especializado, los pasillos del recinto quedaron llenos de basura y comida desperdiciada tras la ceremonia.
El Dolby Theatre, sede de los Premios Oscar
Con una capacidad para 3 mil 300 personas, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, ha sido la sede de los Premios Oscar durante los últimos 25 años, y para la edición número 98 no fue la excepción.
El recinto recibió a nominados, invitados, directores, críticos de cine y otras personalidades de la industria cinematográfica.
A cada uno de ellos, el comité organizador y el presentador Conan O’Brien les entregaron un paquete que, además de snacks, incluía una carta firmada por el conductor y comediante.
¡Bienvenido a los Oscar! Espero que disfrutes esta ‘comida moderadamente feliz’. Estos snacks quizás no parezcan gran cosa, pero en cualquier sala de cine te los cobrarían 85 dólares", se lee.
Los snacks que recibieron los invitados
Este año, la caja con snacks estuvo integrada por:
Una bolsa de palomitas de maíz
Una caja de gomitas dulces
Una botella de agua
Sin embargo, la polémica comenzó después de la ceremonia.
La foto que mostró el Dolby Theatre lleno de basura
El escándalo estalló cuando, una vez terminada la ceremonia, Matt Neglia, propietario y redactor jefe del sitio web de premios de entretenimiento Next Best Picture, publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Limpiando todos los pasillos”.
La imagen rápidamente llamó la atención, pues en ella se observan los asientos del Dolby Theatre ya vacíos, pero con una gran cantidad de basura.
Clean up on aisle ALL#Oscars pic.twitter.com/pVxS56QmRm— Matt Neglia (@NextBestPicture) March 16, 2026
Entre los desperdicios se pueden ver:
Cajas de cartón
Bolsas de snacks
Botellas vacías tiradas
Objetos abandonados sobre los descansabrazos
Incluso, en una zona del suelo se aprecia una mancha blanca, como si se tratara de algo derramado o, peor aún, una posible huella de vómito.
Críticas en redes sociales por la suciedad
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y la mayoría fueron críticas hacia los asistentes a los Premios Oscar.
Entre las reacciones destacaron mensajes como:
“¿Por qué la gente no puede recoger su basura?”
“La gente es muy sucia ¡Dios mío!”
“Los ricos dejan su suciedad para los pobres, como siempre”.
Cabe señalar que algunos usuarios dudaron de la autenticidad de la fotografía, sugiriendo incluso que podría haber sido generada con Inteligencia Artificial.
Sin embargo, la imagen es real y fue publicada en la cuenta verificada del periodista especializado en cine Matt Neglia.