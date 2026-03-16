Escándalo tras los Premios Oscar: viralizan foto del Dolby Theatre lleno de basura

Luego de que se llevó a cabo la entrega de los Premios Oscar, hay un tema que está llamando poderosamente la atención y no tiene que ver con alguna película o actor reconocido, sino con lo sucio que quedó el Dolby Theatre de Los Ángeles, sede del evento.

De acuerdo con una fotografía publicada por un periodista especializado, los pasillos del recinto quedaron llenos de basura y comida desperdiciada tras la ceremonia.

Desde hace 25 años la entrega de Premios Oscar se hace en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California/AP

El Dolby Theatre, sede de los Premios Oscar

Con una capacidad para 3 mil 300 personas, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, ha sido la sede de los Premios Oscar durante los últimos 25 años, y para la edición número 98 no fue la excepción.

El recinto recibió a nominados, invitados, directores, críticos de cine y otras personalidades de la industria cinematográfica.

A cada uno de ellos, el comité organizador y el presentador Conan O’Brien les entregaron un paquete que, además de snacks, incluía una carta firmada por el conductor y comediante.

¡Bienvenido a los Oscar! Espero que disfrutes esta ‘comida moderadamente feliz’. Estos snacks quizás no parezcan gran cosa, pero en cualquier sala de cine te los cobrarían 85 dólares", se lee.

Los snacks que recibieron los invitados

Este año, la caja con snacks estuvo integrada por: Una bolsa de palomitas de maíz

Una caja de gomitas dulces

Una botella de agua Sin embargo, la polémica comenzó después de la ceremonia.

A los invitados se les entrega una caja con snacks como palomitas, gomitas y agua/AP

La foto que mostró el Dolby Theatre lleno de basura

El escándalo estalló cuando, una vez terminada la ceremonia, Matt Neglia, propietario y redactor jefe del sitio web de premios de entretenimiento Next Best Picture, publicó una fotografía acompañada del mensaje: “Limpiando todos los pasillos”.

La imagen rápidamente llamó la atención, pues en ella se observan los asientos del Dolby Theatre ya vacíos, pero con una gran cantidad de basura.

Entre los desperdicios se pueden ver: Cajas de cartón

Bolsas de snacks

Botellas vacías tiradas

Objetos abandonados sobre los descansabrazos

Incluso, en una zona del suelo se aprecia una mancha blanca, como si se tratara de algo derramado o, peor aún, una posible huella de vómito.

Críticas en redes sociales por la suciedad

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y la mayoría fueron críticas hacia los asistentes a los Premios Oscar.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “¿Por qué la gente no puede recoger su basura?”

“La gente es muy sucia ¡Dios mío!”

“Los ricos dejan su suciedad para los pobres, como siempre”.

Cabe señalar que algunos usuarios dudaron de la autenticidad de la fotografía, sugiriendo incluso que podría haber sido generada con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, la imagen es real y fue publicada en la cuenta verificada del periodista especializado en cine Matt Neglia.