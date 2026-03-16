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Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro gana 3 estatuillas y te decimos dónde ver la película

El filme destacó en las categorías de diseño de producción, vestuario y maquillaje./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 23:11 - 15 marzo 2026
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La película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, destacó en los Oscar 2026 al ganar tres premios de la Academia

La película Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, fue una de las producciones reconocidas durante la 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. El filme logró llevarse tres estatuillas, consolidándose como uno de los proyectos destacados de la ceremonia.

La cinta obtuvo premios en Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería, categorías técnicas que reconocen el trabajo creativo detrás de la ambientación visual de la película. Estos galardones resaltan el estilo estético característico del director mexicano.

Guillermo del Toro volvió a destacar en los Oscar con una historia inspirada en la obra de Mary Shelley./ AP

Desde su estreno, Frankenstein llamó la atención por su cuidada recreación del clásico personaje literario creado por Mary Shelley, además de su atmósfera oscura y su elaborada propuesta visual. El proyecto forma parte de la trayectoria de Guillermo del Toro, quien es conocido por su gusto por los mundos fantásticos y las historias de criaturas.

El reconocimiento en los Oscar reafirma el prestigio del director mexicano dentro de la industria cinematográfica. Del Toro ya había ganado anteriormente premios de la Academia con la película The Shape of Water, que triunfó en los Oscar de 2018.

¿Dónde ver Frankenstein, la película de Guillermo del Toro?

Tras su paso por la temporada de premios, muchas personas se preguntan dónde pueden ver la película. Frankenstein forma parte del catálogo de Netflix, plataforma que produjo el proyecto y donde está disponible para los suscriptores del servicio de streaming.

El trabajo artístico detrás de Frankenstein fue clave para su éxito en las categorías técnicas./ AP

Esto permite que la cinta pueda verse en distintos países a través de la plataforma, lo que ha contribuido a que el trabajo del director mexicano llegue a una audiencia global.

La película ha generado interés tanto entre los seguidores del cine de terror gótico como entre los fanáticos del trabajo de Guillermo del Toro, quien ha desarrollado una identidad visual muy reconocible en sus producciones.

El estilo de Guillermo del Toro en el cine fantástico

Guillermo del Toro es considerado uno de los directores más influyentes del cine fantástico contemporáneo. A lo largo de su carrera ha construido historias donde criaturas, monstruos y personajes marginales ocupan un lugar central.

Películas como El laberinto del fauno, Hellboy, Crimson Peak y The Shape of Water han consolidado su reputación como uno de los cineastas más creativos de Hollywood.

Con Frankenstein, el director mexicano vuelve a explorar una historia clásica desde su propia visión artística, combinando elementos de terror, fantasía y drama. El reconocimiento obtenido en los Oscar 2026 confirma el impacto de la película y el trabajo de su equipo creativo.

Frankenstein se consolidó como una de las películas premiadas durante la ceremonia en Hollywood./ AP

El triunfo del filme demuestra, una vez más, la relevancia del cine de Guillermo del Toro en la industria internacional y el alcance que pueden tener las producciones con una fuerte identidad visual.

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