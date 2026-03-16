Oscar 2026: lista completa de ganadores en la 98ª edición de los Premios de la Academia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebró el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reuniendo a las principales figuras del cine internacional para reconocer a las mejores producciones del último año. La ceremonia dejó varios momentos destacados y consolidó a algunas películas como las grandes ganadoras de la noche.

El premio más importante, Mejor Película, fue para One Battle After Another (Una batalla tras de otra), dirigida por Paul Thomas Anderson, quien también fue reconocido como Mejor Director por este mismo proyecto. La cinta se convirtió en una de las producciones más premiadas de la gala.

En las categorías de actuación, Michael B. Jordan ganó el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en Sinners (Pecadores), mientras que Jessie Buckley obtuvo el premio a Mejor Actriz gracias a su interpretación en la película Hamnet.

Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

La película Sinners también tuvo una presencia destacada en la ceremonia al ganar en varias categorías técnicas, entre ellas Mejor Cinematografía, Mejor Música Original y Mejor Guion Original, lo que la posicionó como uno de los proyectos más reconocidos de la noche.

¿Cuáles fueron los ganadores más destacados de los Oscar 2026? Además de los premios principales, otros galardones importantes incluyeron el reconocimiento a Sean Penn como Mejor Actor de Reparto por su participación en One Battle After Another, mientras que Amy Madigan ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película Weapons (Armas).

Amy Madigan ganó el Oscar 2026 a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en La hora de la desaparición (Weapons)./ AP

En las categorías internacionales, la película noruega Sentimental Value (Valor sentimental) fue reconocida como Mejor Película Internacional, destacando entre las producciones provenientes de distintos países.

El premio a Mejor Película Animada fue para K-Pop Demon Hunters, producción que también ganó el Oscar a Mejor Canción Original gracias al tema “Golden”.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2026

Entre los galardonados en otras categorías destacaron Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza), que obtuvo el premio a Mejores Efectos Visuales, y Frankenstein, que ganó en Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería.

La película Frankenstein destacó en los Oscar 2026 al ganar en diseño de producción, vestuario y maquillaje./ AP

El Oscar a Mejor Edición fue para One Battle After Another, mientras que F1 obtuvo el premio a Mejor Mezcla de Sonido.

En el ámbito documental, Mr. Nobody Against Putin fue reconocida como Mejor Documental, mientras que All the Empty Rooms obtuvo el premio a Mejor Corto Documental.

La gala de los Oscar 2026 destacó por reconocer a producciones de distintos países y géneros cinematográficos./ AP

Otros reconocimientos incluyeron el empate en Mejor Cortometraje Live-Action entre The Singers y Two People Exchanging Saliva, así como el premio a Mejor Corto Animado para The Girl Who Cried Pearls.

La película F1 se llevó el Oscar 2026 a Mejor Mezcla de Sonido durante la ceremonia en Hollywood./ Apple