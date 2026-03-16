Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Oscar 2026: One Battle After Another gana Mejor Película y consagra a Paul Thomas Anderson

El reconocimiento de la Academia consolidó a One Battle After Another como una de las cintas más destacadas del año./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:16 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La narrativa se desarrolla a través de personajes complejos y situaciones que reflejan enfrentamientos tanto personales como colectivos

La 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, tuvo como gran ganadora a la película One Battle After Another, que obtuvo el premio a Mejor Película, el reconocimiento más importante de la Academia.

El filme está dirigido por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson y cuenta con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, además de la participación de Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro. La producción fue respaldada por el estudio Warner Bros., que celebró uno de los triunfos más destacados de la noche.

La película One Battle After Another se llevó el Oscar 2026 a Mejor Película durante la gala en Hollywood./ X:@TheAcademy

La victoria representa un momento importante para Anderson, quien durante años ha sido considerado uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo, pero que hasta ahora no había conseguido el premio principal de la Academia pese a sus múltiples nominaciones.

El reconocimiento también reafirma el impacto del proyecto dentro de la temporada de premios, donde la película fue señalada por críticos y especialistas como una de las propuestas cinematográficas más ambiciosas del año.

¿De qué trata One Battle After Another?

La historia se desarrolla en un contexto marcado por conflictos políticos y sociales, siguiendo a personajes que se enfrentan a tensiones ideológicas y personales en medio de una realidad compleja.

A través de su narrativa, la película combina drama y elementos de crítica social, un estilo característico de Paul Thomas Anderson, conocido por explorar historias profundas con personajes complejos y escenarios intensos.

El filme dirigido por Paul Thomas Anderson fue uno de los grandes ganadores de la noche./ AP

La participación de Leonardo DiCaprio en el papel principal fue uno de los elementos más comentados del proyecto, ya que el actor ha sido reconocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente exigentes.

Un triunfo importante para Warner Bros. y Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de la cinta premiada en los Oscar 2026./ AP

El premio a Mejor Película también representa un logro importante para Warner Bros., estudio que apostó por el proyecto y que ahora suma otro título ganador del Oscar a su catálogo.

Para Paul Thomas Anderson, el reconocimiento marca un nuevo capítulo en una carrera que incluye películas aclamadas como Boogie Nights, There Will Be Blood y Phantom Thread, todas consideradas referentes del cine contemporáneo.

Con su victoria en los Oscar 2026, One Battle After Another se consolida como una de las producciones más destacadas del año y como un proyecto que logró reunir talento frente y detrás de cámaras para convertirse en el gran ganador de la ceremonia.

La producción contó también con las actuaciones de Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro./ AP
Últimos videos
Lo Último
21:44 Abelito cae ante ‘El Patillas’ en pelea que se volvió viral en Ring Royale
21:42 AAA en WWE: ¿cuál y cuándo es el próximo gran evento de la empresa mexicana?
21:41 Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
21:35 Pizarro admite preocupación en Tigres tras empatar con Querétaro: 'El equipo debe mejorar'
21:29 F1 2026: ¿dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de Checo Pérez?
21:16 Místico hace historia en AEW: gana los Campeonatos de Tríos junto a Kevin Knight y Mike Bailey
21:16 Oscar 2026: One Battle After Another gana Mejor Película y consagra a Paul Thomas Anderson
21:10 VIDEO: Pelea entre Chuy Almada y Alberto El Patrón termina en bronca en Ring Royale 2026
21:08 Terry Bradshaw y La Cortina de Acero: la dinastía más poderosa de la NFL
21:07 Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres: "Es muy importante"
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
Abelito cae ante ‘El Patillas’ en pelea que se volvió viral en Ring Royale
Contra
15/03/2026
Abelito cae ante ‘El Patillas’ en pelea que se volvió viral en Ring Royale
AAA en WWE: ¿cuál y cuándo es el próximo gran evento de la empresa mexicana?
Lucha
15/03/2026
AAA en WWE: ¿cuál y cuándo es el próximo gran evento de la empresa mexicana?
Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Futbol
15/03/2026
Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Futbol
15/03/2026
Pizarro admite preocupación en Tigres tras empatar con Querétaro: 'El equipo debe mejorar'
F1 2026: ¿dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de Checo Pérez?
Fórmula 1
15/03/2026
F1 2026: ¿dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de Checo Pérez?
Místico hace historia en AEW: gana los Campeonatos de Tríos junto a Kevin Knight y Mike Bailey
Lucha
15/03/2026
Místico hace historia en AEW: gana los Campeonatos de Tríos junto a Kevin Knight y Mike Bailey