Oscar 2026: One Battle After Another gana Mejor Película y consagra a Paul Thomas Anderson

La 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, tuvo como gran ganadora a la película One Battle After Another, que obtuvo el premio a Mejor Película, el reconocimiento más importante de la Academia.

El filme está dirigido por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson y cuenta con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, además de la participación de Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro. La producción fue respaldada por el estudio Warner Bros., que celebró uno de los triunfos más destacados de la noche.

La película One Battle After Another se llevó el Oscar 2026 a Mejor Película durante la gala en Hollywood./ X:@TheAcademy

La victoria representa un momento importante para Anderson, quien durante años ha sido considerado uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo, pero que hasta ahora no había conseguido el premio principal de la Academia pese a sus múltiples nominaciones.

El reconocimiento también reafirma el impacto del proyecto dentro de la temporada de premios, donde la película fue señalada por críticos y especialistas como una de las propuestas cinematográficas más ambiciosas del año.

¿De qué trata One Battle After Another?

La historia se desarrolla en un contexto marcado por conflictos políticos y sociales, siguiendo a personajes que se enfrentan a tensiones ideológicas y personales en medio de una realidad compleja.

A través de su narrativa, la película combina drama y elementos de crítica social, un estilo característico de Paul Thomas Anderson, conocido por explorar historias profundas con personajes complejos y escenarios intensos.

El filme dirigido por Paul Thomas Anderson fue uno de los grandes ganadores de la noche./ AP

La participación de Leonardo DiCaprio en el papel principal fue uno de los elementos más comentados del proyecto, ya que el actor ha sido reconocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente exigentes. Un triunfo importante para Warner Bros. y Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de la cinta premiada en los Oscar 2026./ AP

El premio a Mejor Película también representa un logro importante para Warner Bros., estudio que apostó por el proyecto y que ahora suma otro título ganador del Oscar a su catálogo.

Para Paul Thomas Anderson, el reconocimiento marca un nuevo capítulo en una carrera que incluye películas aclamadas como Boogie Nights, There Will Be Blood y Phantom Thread, todas consideradas referentes del cine contemporáneo.

Con su victoria en los Oscar 2026, One Battle After Another se consolida como una de las producciones más destacadas del año y como un proyecto que logró reunir talento frente y detrás de cámaras para convertirse en el gran ganador de la ceremonia.