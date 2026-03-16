Carlos Trejo justifica su derrota contra Alfredo Adame: “Pude reventarlo, pero no lo hice”

Si bien Carlos Trejo aceptó su derrota ante Alfredo Adame en Ring Royale 2026, asegurando que la rivalidad de más de 20 años entre ambos finalmente terminó, el cazafantasmas ha comenzado a hablar sobre lo ocurrido el domingo por la noche.

Trejo señaló al Comisión de Box y Lucha Libre estatal y a la comisión del estado de haber influido en el resultado, además de asegurar que tuvo la oportunidad de aniquilar al Golden Boy, pero decidió perdonarlo.

Carlos Trejo sostiene que su objetivo no era ganar, sin cerrar la rivalidad con Adame/Ring Royale

Así fue el nocaut de Alfredo Adame sobre Carlos Trejo

Durante la pelea más esperada de la noche en la Arena Monterrey, Carlos Trejo parecía encaminado a la victoria, pues en los primeros dos minutos le propinó un par de caídas a su oponente, que obligaron al conteo de protección del réferi.

Sin embargo, antes de que terminara el asalto, Alfredo Adame conectó un golpe de derecha que envió a la lona al cazafantasmas, quien ya no pudo incorporarse, por lo que se decretó la victoria del actor y conductor por nocaut.

Trejo asegura que no buscaba ganar la pelea

Horas después, y tras revisar el video del combate, Carlos Trejo reiteró que reconoce la victoria de Alfredo Adame, aunque aseguró que su objetivo al subir al ring no era ganar, sino cerrar definitivamente la rivalidad que mantuvo con el actor durante más de dos décadas.

Yo no iba con la intención de ganar, yo iba con la intención de sacar ese monstruo que estaba dentro de mí desde hace 20 años (…) ese corazón se estaba convirtiendo en algo muy difícil de controlar porque ya era muy duro, tenía que hacerlo. El hecho de que subiera Adame merece todo mi respeto, toda mi admiración, lo reconocí porque realmente para que alguien se suba (al ring) es muy difícil, sin embargo, dentro de la pelea hubo varias cosas”, declaró Trejo para un programa de radio en Monterrey.

Adame dijo estar dispuesto a darle la revancha a Trejo/Ring Royale

‘Pude noquearlo, pero lo perdoné’, dice Carlos Trejo

Más adelante en la entrevista, el autor del libro Cañitas aseguró que tuvo la oportunidad de noquear a Adame antes de que él lo hiciera, pero prefirió no hacerlo.

Trejo también sostuvo que el golpe que lo mandó a la lona no fue un puñetazo, sino un codazo del Golden Boy.

Cuando ya lo tambaleé y lo puse mal, sí me dio cierto miedo de que le pudiera pasar algo”, dijo Trejo, agregando que incluso buscaba que el réferi detuviera la pelea e incluso sugirió a sus entrenadores lanzar la toalla. “Eso significaba que yo iba a perder, pero prefería mantenerlo bien (a Adame)”.

Cuando lo tuvo hincado, que estaba mal, yo ahí pude haberlo reventado y no lo hice, a fin de cuentas cuando él me suelta el codazo, sé perfectamente que no lo hizo con maldad (…) eso fue lo que realmente me tumbó, fue un buen golpe”, comentó el cazafantasmas.

El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

Trejo acusa irregularidades en el conteo del réferi

Por último, Carlos Trejo arremetió contra la Comisión de Box y Lucha Libre local, asegurando que hubo irregularidades durante el conteo de protección que recibió tras caer a la lona.

Carlos Trejo cayó como tabla tras el derechazo de Alfredo Adame/Ring Royale