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“Peleó cochino”: Alfredo Adame arremete contra Carlos Trejo tras noquearlo en Ring Royale

Adame acusa a Trejo de haber peleado sucio porque lo jaló para tirarlo/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:09 - 16 marzo 2026
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El Golden Boy también reveló que subió con vértigo a pelear por el golpe que le dio el esposo de Karely Ruiz

Luego de vencer a Carlos Trejo en la pelea más esperada de Ring Royale 2026, Alfredo Adame señaló al cazafantasmas de haber “peleado cochino” y reveló que subió al cuadrilátero con vértigo, aunque aun así logró quedarse con el triunfo para alegría de sus seguidores.

Carlos Trejo cayó como tabla tras el derechazo de Alfredo Adame/Ring Royale

Alfredo Adame acusa a Carlos Trejo de “pelear cochino”

En un encuentro con medios de comunicación tras la función celebrada la noche del domingo en la Arena Monterrey, el llamado Golden Boy se mostró contento por haber salido con la mano en alto.


Esto, a pesar de que aseguró que su rival utilizó algunas artimañas que le provocaron dos caídas al inicio de la pelea, la cual duró apenas un round.

Mareado y todo el rollo, pero enterito. Peleó cochino, me jaló dos veces, me echó al piso mal plan y ya la tercera, la segunda que me lo hizo me paré, me enojé y bolas, lo senté.

Me entrené fuerte, le puse todas las ganas del mundo y al final de cuentas pues es una noche más de éxito. No es que no pudiera, yo estuve bien, jugó cochino, me jaló dos veces, me tiró al piso a la mala, hasta que me enojé”, agregó.
El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

Adame revela que peleó con vértigo

El actor y conductor también contó que enfrentó el combate con vértigo, debido a un incidente ocurrido un día antes durante el pesaje.


Según relató, fue golpeado en un costado de la cabeza por el esposo de la influencer Karely Ruiz, situación que le afectó el equilibrio.

Debido al golpe que me dio ayer (sábado) un tipo, me pegó en el pabellón vestibular, me ocasionó vértigo, me subí con vértigo”, explicó Adame.
Trejo cayó a la lona y después del conteo de protección ya no se pude levantar/Ring Royale

Anuncia acciones legales tras el incidente

Tras lo ocurrido, Alfredo Adame aseguró que procederá legalmente contra su agresor.

“Hay denuncia penal, no sólo mía, de parte de De Nigris y de Ring Royale (…) lo voy a sacar del país, es un colombiano que está trabajando sin permiso, va a haber consecuencias”, comentó.

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