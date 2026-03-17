Trabajador queda suspendido en el piso 34 del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma y es rescatado

Un trabajador que realizaba labores en el Hotel St. Regis, ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, vivió momentos de tensión luego de quedar suspendido en el piso 34 del edificio mientras efectuaba trabajos en la parte exterior del inmueble.

El incidente ocurrió cuando el empleado se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la fachada del hotel. De acuerdo con los reportes, el trabajador quedó colgado en el exterior del edificio, lo que provocó preocupación entre personas que se encontraban en la zona y observaron la escena desde la avenida.

Ante la situación, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el caso. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de rescate implementaron un operativo para auxiliar al trabajador y evitar que la situación se agravara.

Elementos de emergencia realizaron maniobras para rescatar al trabajador atrapado a gran altura en Paseo de la Reforma./ X: @israellorenzana

Videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa al hombre suspendido a gran altura mientras los rescatistas coordinaban las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

¿Cómo fue el rescate del trabajador en el St. Regis?

Los equipos de emergencia realizaron maniobras desde el interior del edificio para poder acercarse al trabajador. Utilizando equipo especializado, los rescatistas lograron sujetarlo y trasladarlo a una zona segura dentro del inmueble.

#AlMomento realizamos maniobras para rescatar a una persona atrapada en un andamio en riesgo de caer en Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/OdTZDlXyNU — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

El operativo requirió coordinación entre los rescatistas, quienes trabajaron desde distintos puntos del edificio para garantizar que el trabajador pudiera ser retirado sin riesgo adicional.

El rescate ocurrió en el Hotel St. Regis, uno de los edificios ubicados sobre Paseo de la Reforma en la CDMX./ X: @azucenau

Después de varios minutos de labores, el hombre fue finalmente rescatado y puesto a salvo por los equipos de emergencia que participaron en la operación.

El incidente llamó la atención en Paseo de la Reforma

La escena provocó que varias personas se detuvieran a observar lo que ocurría en el exterior del hotel, uno de los edificios más conocidos de Paseo de la Reforma.

Las imágenes del rescate rápidamente se difundieron en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del momento en que el trabajador permanecía suspendido mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Tras el rescate, el trabajador fue atendido por personal de emergencia para revisar su estado de salud, sin que se reportaran consecuencias mayores.